Webframework: Ember 4.4 erlaubt das Anpassen von Test-Setups

Das Ember-Team hat Version 4.4 des JavaScript-Frameworks veröffentlicht. Ember bleibt damit seinem sechswöchigen Releasezyklus treu und bringt wie gewohnt Neuerungen für seine verschiedenen Komponenten: das Core-Framework Ember.js, die Datenpersistenzbibliothek Ember Data und das Kommandozeilen-Interface Ember CLI. In Ember.js sind vier neue Features zu verzeichnen, Ember Data markiert eine Funktion als veraltet, und in Ember CLI wurden drei Bugs behoben.

Neue Funktionen im Core-Framework

Neben einem Bugfix für isEmpty hat Ember.js 4.4 vier neue Features im Gepäck, unter anderem sind benutzerdefinierte Test-Setups möglich: Entwicklerinnen und Entwickler können die setupTest* -Funktionen setupApplicationTest , setupRenderingTest und setupTest nun für jedes Projekt individuell anpassen. Die Motivation dahinter besteht darin, dass Projekte oft ein Setup für jeden Test anpassen müssen, wie der RFC 637 (Request for Comments) auf GitHub erläutert, und bislang dafür eigene Funktionen erstellen mussten.

Als ein weiteres neues Feature in Ember.js ist die hasListeners -Funktion nun öffentlich und lässt sich somit vor removeListeners aufrufen. Dadurch lässt sich vor dem möglichen Entfernen von Listenern auf einem Objekt überprüfen, ob es solche besitzt. Die weiteren neuen Features umfassen das standardmäßige Vorhandensein des {{unique-id}} Helper in neuen Ember-Anwendungen sowie das Logging einer Deprecation zusammen mit weiteren Informationen, wenn in ihr das Feld until gesetzt ist.

Weitere Neuerungen

In Ember Data 4.4 gibt Model.save() nun ein natives Promise aus, anstatt eines PromiseProxyMixin . Zudem weist das Ember-Team erneut darauf hin, dass sich die toJSON -Methode auf Ember Data Records nun nicht mehr nutzen lässt. Bereits zum Release von Ember 4.2 erfolgte der Hinweis, dass Anwender der Methode den Deprecation Guide für weitere Informationen aufrufen können.

Das Ember CLI behebt in Version 4.4 drei bestehende Bugs, beispielsweise soll sich das Add-on README in Bezug auf die Header nun stärker am Markdown-Standard orientieren.

Alle Neuerungen in Ember.js sowie in Ember Data und Ember CLI sind in den jeweiligen Changelogs auf GitHub zu finden und in einem Blogeintrag zusammengefasst.

