Webframework: Ember 4.5 verwandelt Funktionen in Helper

Das JavaScript-Framework Ember hat Version 4.5 erreicht. Es bleibt damit dem planmäßigen Rhythmus treu, der alle sechs Wochen eine neue Minor Version vorsieht. Im Core-Framework Ember.js sind zwei neue Features enthalten und das Ember CLI bringt Bugfixes und Deprecations mit. Die Datenpersistenzbibliothek Ember Data verbleibt dagegen aufgrund einer geringen Verfügbarkeit des Teams auf der bisherigen Version 4.4.

Neues für Helper-Funktionen

In Ember.js 4.5 lassen sich gewöhnliche Funktionen als Helper in Ember-Komponenten-Templates einsetzen. Das soll die Beziehung zwischen den Templates und ihrer JavaScript-Klasse intuitiver gestalten. Als Beispiel zeigt das Ember-Team das Erstellen der Methode double und ihren anschließenden Einsatz in einem Template:

// my-component.js import Component from '@glimmer/component'; export default class MyComponent extends Component { double = num => num * 2; }

// my-component.hbs {{this.double 2}} <SomeComponent @foo={{this.double 2}} />

Bisher ließ sich dieses Vorgehen zwar lokal definieren, jedoch unter Verwendung der helper() -Funktion. Weitere Informationen zum neuen Feature bietet der RFC 756 (Request for Comments) und auch ein dedizierter Blogeintrag soll innerhalb der nächsten Wochen folgen.

Ebenfalls neu an Bord ist der Test Helper renderSettled . Er erlaubt Test Helpern, mit der Rendering-Phase einer Anwendung zu interagieren. renderSettled gibt einen Promise zurück, der erfüllt wird, sobald das Rendering abgeschlossen ist, und lässt sich in jedem Rendering- oder Anwendungstest einsetzen. Auch zu dieser neuen Funktion stehen weitere Informationen bereit: RFC 785 geht auf die Hintergründe ein.

Ember 4.4 wird zur LTS-Version

Mit der Veröffentlichung von Ember 4.5 geht die Ende Mai erschienene Minor Version Ember 4.4 in den Status eines Release mit Long-Term Support (LTS) über. Sie löst somit das im September 2021 erschienene Ember 3.28 als bisheriges LTS-Release ab. Eine LTS-Version erfolgt für gewöhnlich alle vier Minor-Versionen und erhält Updates über neun Releasezyklen hinweg (54 Wochen). Bugfixes erstrecken sich über sechs Releasezyklen (36 Wochen).

Alle weiteren Informationen zu Ember 4.5 liefert der Ember-Blog.

(mai)