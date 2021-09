Webframework: Javalin 4.0 bringt Unterstützung für JDK 16 und Kotlin 1.5

Das Open-Source-Webframework Javalin steht in Version 4.0 bereit. Über zwei Jahre sind seit der vorherigen Hauptversion Javalin 3.0 vergangen, und somit hat sich in dem Framework für Java und Kotlin einiges getan – unter anderem lassen sich nun alle Javalin-Module mit den Sprachversionen Java 16 und Kotlin 1.5 nutzen.

In Version 4.0 hat sich die Syntax für Pfadparameter von :param zu {param} geändert. Neu ist auch die Syntax <param> , die in Pfadparametern Schrägstriche zulässt. Ein einzelnes Pfadsegment kann nun sowohl statische als auch dynamische Teile sowie mehrere Pfadparameter enthalten, wie der Migrationsguide von Version 3 zeigt: