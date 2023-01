Webinar: Apple-Produktivitätsfunktionen für die Zusammenarbeit im Unternehmen

Die gemeinsame Arbeit an Live-Dokumenten im Team ist deutlich produktiver und effizienter als das langwierige Hin- und Herschicken von E-Mails mit Dateianhängen. Apple hat seine Betriebssysteme von iOS über iPadOS bis hin zu macOS entsprechend umfassender auf Zusammenarbeit ausgelegt und auch die hauseigenen iWork-Apps Pages, Numbers und Keynote dafür angepasst.

Zusammenarbeit und Produktivität mit Apple-Systemen

Im neuen Mac & i-Webinar "Produktivitätsfunktionen: Was Apple für die digitale Zusammenarbeit bietet" führt der Fachautor und Mobilgeräte-Spezialist Mark Zimmermann in die wichtigsten Produktivitätsfunktionen von iOS 16 ein. Er zeigt dabei die Möglichkeiten des Apple-Ökosystems für die Zusammenarbeit und widmet sich auch wichtigen daran anknüpfenden Themenfeldern. Dazu zählt etwa, wie Unternehmen sich vor (ungewolltem) Datenabfluss schützen können, beispielsweise mit dem Apple Business Manager.

Das Webinar wirft einen Blick auf weitere zentrale Produktivitätsfunktionen in den Apple-Systemen wie Handover, LiveText, Drag & Drop, das Scannen von Dokumenten und die effiziente Suche im Betriebssystem. Neben den Möglichkeiten auf iPhones mit iOS 16 werden dabei auch Anwender anderer Plattformen und Nutzer älterer Apple-Betriebssysteme berücksichtigt.

Im Anschluss an das Webinar gibt es zudem Best-Practice-Empfehlungen für kleine sowie mittelständische Unternehmen und es bleibt Zeit zur Beantwortung von Fragen der Teilnehmer. Das rund zweistündige Webinar richtet sich an IT-Verantwortliche in Unternehmen ebenso wie Anwender, System- und Netzwerkadministratoren.

120-minütiges Webinar am 14. Februar

Die Veranstaltung findet am 14. Februar 2023 von 10 bis 12 Uhr statt, sie wird moderiert von der Mac & i-Redakteurin Inge Schwabe. Teilnehmer können über einen Online-Chat Fragen stellen und erhalten im Anschluss auch unbefristeten Zugriff auf Aufzeichnung und Materialien. Der noch bis zum 17. Januar gültige Frühbucherpreis für ein Einzelticket beträgt 116,10 Euro.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren kostenlos möglich, insgesamt sind 24 Webinare pro Jahr inklusive.

Produktivitätsfunktionen: Was Apple für die digitale Zusammenarbeit bietet – weitere Informationen und Anmeldung

(lbe)