Webinar: Die Apple Watch im Unternehmenseinsatz

Was können Apple Watches im Unternehmen leisten, welche Einsatzmöglichkeiten gibt es und worauf ist beim Firmeneinsatz solcher Smartwatches zu achten? Antworten auf diese Fragen liefert ein neues Mac & i-Webinar. Neben dem mobilen Handgelenkszugriff auf Termine, Kontakte, Nachrichten und E-Mails ist die Uhr auch in der Lage, mit Einsatzlisten die tägliche Arbeit zu unterstützen und zudem in bestimmten Bereichen einen Beitrag zur Arbeitssicherheit zu leisten.

Im Unterschied zu iPhones, iPads und Macs lässt sich die Apple Watch mit dem Betriebssystem watchOS allerdings nicht in MDM-Systeme zur Geräteverwaltung einbinden. Das stellt eine Herausforderung für den Firmeneinsatz dar.

Chancen und Herausforderungen der Watch im Unternehmen

Im neuen Webinar "Apple Watch im Unternehmenseinsatz" beschreibt der Mobilgerätespezialist und Fachautor Mark Zimmermann die Chancen und Herausforderungen der beruflichen Verwendung von Apples Computer-Uhr. Teilnehmer erhalten wertvolle Informationen zu Einsatz und Effizienz der Watch sowie konkrete Beispiele aus der Praxis. Zimmermann leitet das Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Neben einem Überblick zu den wichtigsten Produktivitätsfunktionen der Watch geht es auch darum, Denkanstöße für Umgang und Einsatz einer solchen noch relativ jungen Gerätekategorie im Firmenumfeld zu liefern. Das Webinar richtet sich an System- und Netzwerkadministratoren sowie IT-Verantwortliche in Unternehmen.

90-minütiges Webinar im April

Das rund anderthalbstündige Webinar findet am 18. April 2023 statt. Es beginnt um 10 Uhr, die Moderation übernimmt die Mac & i-Redakteurin Inge Schwabe. Eine Teilnahme ist bequem online möglich, Fragen lassen sich per Chat stellen. Im Anschluss steht zudem unbefristeter Zugang zu der Videoaufzeichnung sowie den Materialien zur Verfügung. Der Ticket-Preis für Frühbucher – bis zum 20. März gültig – beträgt 116,10 Euro.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren kostenlos möglich, insgesamt sind 24 Webinare pro Jahr inklusive.

