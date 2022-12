Webinar: Die neuen Apple-APIs in der Praxis

Alljährlich führt Apple eine lange Liste an API-Neuerungen und -Änderungen in den hauseigenen Betriebssystemen ein, die Entwicklern neue Möglichkeiten für spannende Funktionen in ihren Apps erschließen. Neben erweiterter Funktionalität von Apps auf Desktop-Niveau für iPads finden sich diesmal darunter unter anderem Schnittstellen, die Inhalte und Funktionen von Apps für Systemdienste über Siri und die Shortcuts-App verfügbar machen, Widgets auf den iPhone-Sperrbildschirm bringen und es erlauben, Daten mit Swift Charts zu visualisieren.

Zweistündiges Webinar erklärt neue Apple-APIs

In dem zweistündigen Webinar "Die neuen APIs in macOS, iOS, iPadOS, watchOS und tvOS in der Praxis" liefert der Fachautor und Sicherheitsspezialist Klaus Rodewig einen Rundgang mit Einblicken auf Code-Ebene. Entwickler, Product Owner und Architekten lernen so wichtige neue Features und APIs in den jüngsten Apple-Betriebssytemen kennen und erfahren, an welchen Stellen es wichtige Änderungen gab. Teilnehmer können daraus Ideen für neue Funktionen und Produkte entwickeln.

Auch zentrale Neuerungen bei der Entwickler-Toolchain stehen auf der Agenda, darunter fällt Xcode 14, Xcode Cloud und Multiplattformprogrammierung. Der Fokus des Webinars liegt auf der praktischen Anwendung.

Platz für Fragen der Teilnehmer

Das rund 120-minütige Webinar findet am 26. Januar 2023 von 10 bis 12 Uhr statt. Die Veranstaltung bietet Platz, um Fragen über den Online-Chat zu stellen, die Teilnahme ist bequem vom eigenen Schreibtisch aus möglich. Eine unbefristete Aufzeichnung der Veranstaltung steht im Anschluss außerdem zur Verfügung. Das Frühbucher-Ticket mit Rabatt (bis zum 8. Januar 2023 erhältlich) kostet 116,10 Euro.

(lbe)