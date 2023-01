Webinar: MDM & Co, neues in der Apple-Geräteverwaltung (Last Call)

iPhones, iPads und Macs sind aus vielen Firmen längst nicht mehr wegzudenken. Die von Unternehmen ausgegebenen Arbeitsgeräte sowie private, von Mitarbeitern auch für Dienstliches eingesetzte Geräte ("Bring your own device") können zentral verwaltet werden. Mit iOS 16 und macOS 13 Ventura hat Apple wieder viele Unternehmensfunktionen verbessert, die Administratoren kennen sollten.

iOS 16 bringt Neuerungen beim Unternehmenseinsatz

In dem Live-Webinar "MDM und ABM: Neues in der Apple-Geräteverwaltung" liefert der Fachautor und Mobil-Spezialist Mark Zimmermann detaillierte Informationen über die zentralen Neuerungen in den Bereichen Inventarisierung, Konfiguration und Verwaltung von iPhones, iPads und Macs in Firmen. Dazu gehört etwa, wie Administratoren einzelnen verwalteten Apps oder dem ganzen System erweiterte DNS-Proxy- und Webinhaltsfilterprofile zuweisen.

Durch Apples große, in den USA mit dem iPhone 14 eingeleitete Umstellung auf eSIMs ändern sich zudem die Verfahren gegenüber den Mobilfunkanbietern, auch schon für die hiesigen Administratoren und Provider. Auf dem Programm steht außerdem der Apple Business Manager (ABM), der neuerdings auch Google Workspace als Identitätsanbieter unterstützt. Die deklarative Geräteverwaltung ("Declarative Device Management" – DDM) als Alternative zum bisherigen MDM-Protokoll wird ebenfalls behandelt.

Live-Webinar mit Frage & Antwort-Teil

Das rund 120-minütige Webinar findet am 17. Januar 2023 von 10 bis 12 Uhr statt. Die Veranstaltung umfasst Live-Demos und bietet Platz, um Fragen der Teilnehmer zu beantworten. Eine Aufzeichnung steht im Anschluss zur Verfügung. Ein Ticket kostet 129 Euro.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren kostenlos möglich, insgesamt sind 24 Webinare pro Jahr inklusive.

(lbe)