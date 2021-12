In diesem Webinar stellt der Security-Experte Stefan Strobel aktuelle Bedrohungen durch Malware und Ransomware sowie typische Techniken und Vorgehensweisen der Angreifer dar. Sie lernen wirksame Erkennungs- und Schutzmaßnahmen im Netzwerk, in der Cloud, auf Servern und Endgeräten kennen – sowohl kommerzielle Sicherheitsprodukte als auch Hinweise zu einer sicheren Konfiguration. Dabei zeigt Strobel sowohl deren Wirksamkeit und Grenzen auf. Auch aktuelle Trends wie Zero Trust, EDR, XDR und SASE kommen zur Sprache.

Das Webinar Malware und Ransomware – Risiken und Abwehr richtet sich an Admins und Sicherheitsverantwortliche. Der Referent Stefan Strobel ist Geschäftsführer der cirosec GmbH und verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung großer Firmen mit hohem Sicherheitsbedarf. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher und Fachartikel.

Malware und Ransomware – Risiken und Abwehr, 9.12.2021, 9 - 13 Uhr: Weitere Informationen und Anmeldung

(odi)