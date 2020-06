Webinar: Microsoft Teams Prozesse und Best Practices für die Unternehmenspraxis

In dem von Heise Medien am 10. Juni von 9 bis 13 Uhr veranstalteten Webinar "Microsoft Teams in der Praxis" lernen Sie, wie Sie Ihre Arbeitsweisen mit Microsoft Teams verändern und erweitern können. Neben den grundlegenden Funktionen für die Zusammenarbeit und virtuelle Meetings stellt Teams-Experte Alexander Eggers, geschäftsführender Gesellschafter der epc GmbH, die erweiterten und versteckten Funktionen vor und zeigt, welches Potenzial Teams für die digitale Zusammenarbeit bietet, etwa mit Live Events, Telefonie, Private Channels, Analysefunktionen und ausgesuchten, praktische Apps und Konnektoren.

Prozesse und Best Practices für die Unternehmenspraxis

Im Anschluss zeigt Ihnen Alexander Eggers, wie Sie aus all diesen Möglichkeiten Prozesse formen, die Ihre Mitarbeiter effektiver arbeiten lassen. Profitieren Sie von Do’s und Don’ts – und Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis. Erfahren Sie ebenso, was Sie beachten sollten, wenn Sie Teams in Ihrem Unternehmen einführen und wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen, richtig zu kommunizieren. Zum Abschluss des Webinars beantwortet unser Referent alle noch offenen Fragen

Am Webinar "Microsoft Teams in der Praxis" können Teilnehmer ganz bequem von Zuhause aus teilnehmen. Ein nachträglicher Zugang zu den Materialien ist ebenso inklusive wie die Möglichkeit, dem Referenten Fragen über einen Online-Chat zu stellen. Der Preis für die Teilnahme beträgt 169 €. (vza)