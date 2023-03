Webinar: Security Best Practices mit Apples CryptoKit

Das Verschlüsseln von Daten sollte längst eine Selbstverständlichkeit für Apps sein – nicht nur in Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung, sondern auch im Umgang mit sensiblen und vertraulichen Daten, wie es etwa das Geschäftsgeheimnisgesetz vorgibt.

Mit der alten, C-basierten Kryptographie-Bibliothek CommonCrypto hatten iOS-Entwickler lange nur ein sperriges und fehlerträchtiges Werkzeug dafür an der Hand. Apples Framework CryptoKit liefert endlich ein modernes Tool für kryptographische Operationen auf allen Plattformen des Herstellers.

CryptoKit im App-Praxiseinsatz

Im Mac & i-Webinar "Security Best Practices mit CryptoKit" vermittelt der App-Entwickler und Fachautor Klaus Rodewig, wie sich Kryptographie mit CryptoKit in iOS-Apps implementieren lässt und wie kryptographische Operationen systemübergreifend zum Einsatz kommen.

Anhand der Beispielimplementierung eines Challenge-Reponse-Verfahrens führt das Webinar dabei durch alle relevanten Funktionen von CryptoKit. Das reicht vom Erzeugen eines Signaturschlüssels in der Secure Enclave auf dem Device bis zum Ver- und Entschlüsseln sowie dem Austausch von Daten mit einem Backend-Server. Dabei wird auch die wichtige Frage nicht ausgeklammert, welche praktischen Probleme beim systemübergreifenden Einsatz von Kryptographie entstehen können.

120-minütiges Webinar im April

Das 120-minütige Webinar richtet sich an Entwicklerinnen sowie Entwickler und findet am 26. April 2023 von 10 bis 12 Uhr statt, die Moderation übernimmt die Mac & i-Redakteurin Inge Schwabe. Teilnehmer können bequem über einen Chat Fragen stellen und erhalten im Anschluss unbefristeten Zugriff auf die Aufzeichnung und alle Materialien. Nur noch am Dienstag lässt sich ein Ticket zum Frühbucherpreis von 116,10 Euro buchen, anschließend kostet es 129 Euro.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren kostenlos möglich, insgesamt sind 24 Webinare pro Jahr inklusive.

(lbe)