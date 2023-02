Apple stellt Datenschutzfunktionen in seinen Betriebssystemen immer mehr in den Vordergrund. Dennoch ist häufig nicht bekannt, welche Daten verwendete Apps, Unternehmen und Apple selbst über den Nutzer erheben. Problematisch ist das gerade bei privat wie beruflich genutzten iPhones und iPads, die von Systemadministratoren für den Unternehmenseinsatz betreut werden.

Apples Datenschutzfunktionen im Detail

In dem Webinar "Welche neuen Datenschutzfunktionen bietet Apple?" erklärt der Fachautor und Mobilgerätespezialist Mark Zimmermann die Möglichkeiten zum Schutz der Daten sowie die dafür in den Betriebssystemen bereitgestellten Funktionen mit Nutzen und Risiken. Die Veranstaltung richtet sich an Systemadministratoren, IT-Verantwortliche sowie Datenschützer in Unternehmen. Das Webinar liefert ausführliche Informationen aus den Perspektiven der Anwender und Unternehmen im Umgang mit den Datenschutzfunktionen von iOS-Geräten.

Zu den Themen gehören etwa der App-Datenschutzbericht, die Datenerfassung mit Differential Privacy sowie Funktionen wie das Apples Privat-Relay und „E-Mail-Adresse verbergen“. Dabei wird auch erläutert, welche Herausforderungen sich dadurch für Unternehmen ebenso wie für Privatpersonen ergeben. Neben einem tieferen Einblick in Apples Datenschutzfunktionen sowie den diesbezüglichen Neuerungen in iOS 16 – etwa in Hinblick auf Netzwerkerkennung und Geräteerkennung – geht es auch um die Frage, welche Daten eigentlich Apple selbst sammelt.

Webinar am 28. März

Das 120-minütige Live-Webinar findet am 28. März 2023 von 10 bis 12 Uhr statt, es wird moderiert von der Mac & i-Redakteurin Inge Schwabe. Live-Demos und die Beantwortung von Teilnehmerfragen runden die Veranstaltung ab. Teilnehmer erhalten unbefristeten Zugang zu allen Videos & Materialien. Der Frühbucherpreis für ein Ticket beträgt 116,10 Euro.

Mit dem neuen Mac & i Pro-Abonnement für Admins und Entwickler ist die Teilnahme an diesem und weiteren Webinaren – insgesamt 24 Webinaren pro Jahr – kostenlos möglich.

(lbe)