Webinarserie für Software-Entwickler zum Datenschutz: Jetzt günstig buchen!

Am 20. und 27. Oktober richtet die heise Academy eine zweiteilige Webinarserie für Softwareentwickler zum Thema Datenschutz aus. Das Angebot vermittelt an praktischen Beispielen das Grundwissen, um von Anfang an datenschutzfreundliche Entscheidungen zu treffen. Es richtet sich an alle, die im Entwicklungszyklus Entscheidungen Richtung Datenschutz zu treffen haben: Software- und System-Architekten, Entwickler, Programmierer, Produktmanager, Projektleiter, Risikomanager, Software-Tester, Anforderungsmanager, Scrum- und andere agile Teams.

Die Konzeption der Webinarserie geschieht vor dem Hintergrund, dass Bußgelder und ein Verlust der Reputation drohen, wenn Software die Datenschutzgesetze verletzt. Je später im Entwicklungsprozess der Datenschutz berücksichtigt wird, desto teurer und zeitaufwendiger sind die Reparaturen. Dabei sind die Anforderungen des Datenschutzes leicht umzusetzen, wenn man sie schon bei der Architektur berücksichtigt.

Architekturentscheidungen und Umsetzung

Das erste Webinar läuft unter dem Titel "Datenschutz und Software-Architektur": Hier lernen Teilnehmer und Teilnehmerinnen

das Grundprinzip des Datenschutzes

die Abgrenzung von Datenschutz und IT-Sicherheit

die Prinzipien von "Privacy by Design"

die Datenarten: personenbezogen, anonym, pseudonym

datenschutzfreundliche Architekturen kennen

Pattern zur Umsetzung von Datenschutz

Prinzipien der DSGVO und ihre Auswirkung auf die Entwicklung

Im zweiten Webinar geht es um die Datenschutzumsetzung im Detail. Man erfährt

über Rechte von Betroffenen und wie man sie ohne Stress erfüllt

was Datenschützer an AWS, Azure & Co. stört und wie man darauf antworten kann

minimale Sicherheitsmaßnahmen

einen souveränen Umgang mit Datenpannen

Zum Abschluss befasst sich dieses Webinar mit Entwicklern als betroffene Personen. Es geht um den Datenschutz der Mitarbeitenden und den Datenschutz in Development-Tools.

Früh zu buchen lohnt sich

Referent beider Webinare ist Johannes Endres, Berater für Datenschutz und Informationssicherheit bei Althammer & Kill sowie früherer Chefredakteur von c't und heise online.

Die Webinar-Serie kostet bis einschließlich 22. September den Frühbucherrabatt eingerechnet 249 Euro (alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.), danach 299 Euro. Beide Webinare sind außerdem Teil des Heise-Academy-Abonnements. Für aktuell 495 Euro bekommt man hierüber eine Flatrate mit rund 100 Webinaren im Jahr, Zugriff auf über 80 Videokurse zu IT-Themen und eine persönliche Lernumgebung mit vielen Funktionen.

()