Störung auf der Webseite der Tagesschau

Der Webauftritt der Tagesschau hat mit Störungen zu kämpfen. Sie zeigte am Donnerstagmorgen lediglich veraltete Inhalte an und war zwischenzeitlich gar nicht erreichbar. Derzeit scheint der Auftritt wieder erreichbar, zeigt aber dennoch eher alte Inhalte an und reagiert sehr langsam auf den Unterseiten.

Zwischenzeitlich war die Tagesschau komplett offline und quittierte Anfragen nur noch mit einem 502-Server-Error. (Bild: Screesnhot/dmk)

Seit mindestens 06:45 Uhr lieferte die Tagesschau nur noch Nachrichten aus, die bis zum 11. April 2023 reichten. Zwischen 07:00 Uhr und 07:10 Uhr kam vom Server lediglich eine 502-Fehlermeldung, dass die Anfrage nicht verarbeiten konnte. Zwischen 07:10 Uhr und 07:25 Uhr waren dann erneut nur veraltete Nachrichten zu sehen.

Tagesschau wieder eingeschränkt erreichbar

Seitdem ist die Webseite zumindest eingeschränkt wieder erreichbar. Die zum Meldungszeitpunkt neueste Nachricht datiert auf 00:21 Uhr in der vergangenen Nacht. Unterseiten reagieren nur sehr träge und bauen sich stark verzögert auf.

Das Fehlerbild könnte auf eine aktuelle DDoS-Attacke hindeuten, die den Webauftritt lähmt. Die Ursachen sind jedoch derzeit noch unklar.

Rückmeldungen auf Anfragen von heise online stehen noch aus. Telefonisch war lediglich eine Nachtschaltung zu erreichen, bei der Programmdirektion der ARD in München ging gar niemand an den Apparat. Wir aktualisieren die Meldung, sofern wir Antwort der ARD oder Tagesschau erhalten.

In der vergangenen Woche kam es landesweit zu Webseitenausfällen. Auslöser waren DDoS-Attacken vermeintlich russischer Herkunft.

(dmk)