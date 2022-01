Wegen "Minecraft"-Turnier: DDoS-Angriff legt Internet in Andorra lahm

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Angreifer das Internet in Andorra mehrmals lahmgelegt. Damit wollten sie offenbar Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines per Livestream übertragenen "Minecraft"-Turniers schädigen.

Entsprechende Medienberichte hat Andorra Telecom, der einzige Internetbetreiber des kleinen Staats mit 77.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, auf Twitter bestätigt. Die DDoS-Angriffe sollten "Youtubern" schaden, schreibt der Provider in dem Post. Zuvor hatte das Tech-Blog Tom's Hardware bereits gemutmaßt, die Angriffe könnten acht oder mehr Teilnehmern des "Minecraft"-Wettbewerbs gegolten haben.

Andorra gilt als Steuerparadies für Influencer und Social-Media-Stars: Die höchste Steuerrate in dem Zwergstaat beträgt gerade einmal 10 Prozent. Insofern ist es keine Überraschung, dass gleich mehrere populäre "Minecraft"-Streamer aus Andorra zockten. Insgesamt nahmen 150 Personen an dem mehrtägigen Event teil.

Mehrere Angriffe

Laut Tom's Hardware haben sich die Angriffe über mehrere Tage des "Minecraft"-Wettbewerbs erstreckt, eine Statistik von NetBlocks zeigt erste Ausfälle am Samstag. Grob zwei Drittel des Internet-Traffics fielen demnach den DDoS-Attacken zum Opfer.

Nach den Angriffen am Samstag ist es am Montag erneut zu erfolgreichen DDoS-Attacken auf Andorra Telecom gekommen, bestätigte der Netzprovider des Zwergstaats. Wer für die Angriffe verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Auch das Mobilfunknetz war von den Netzausfällen betroffen.

Das "Minecraft"-Turnier trug den Namen "Squidcraft": Über eine Modifikation spielten Streamerinnen und Streamer Wettbewerbe aus der beliebten Netflix-Serie "Squid Game" nach. Das Finale des sechstätigen Events am Montag haben über 2 Millionen Menschen auf Twitch verfolgt.

(dahe)