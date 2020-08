Wegen Streit mit Apple: iPhones mit "Fortnite" auf eBay zu Höchstpreisen

Ein Smartphone ohne "Fortnite"? Für viele Gamer undenkbar. Umso härter trifft sie, dass Apple den Epic-Games-Titel gerade aufgrund eines Streits um In-App-Zahlungen aus dem App Store geworfen hat. Auf eBay wittern deshalb nun Geschäftemacher Morgenluft: Sie bieten iPhones mit dem vorinstallierten Battle-Royale-Titel zu Mondpreisen an.

24.000 Dollar für ein XS Max

Wer nach "iPhone with Fortnite" sucht, findet Geräte ab 100 Dollar aufwärts, aber auch Angebote, bei denen man nur mit dem Kopf schütteln kann. So will ein Nutzer (bislang gibt es ein Gebot) 2500 US-Dollar für sein schwarzes iPhone 11 mit 128 GByte und installiertem "Fortnite". Ein XS Max von 2018 mit 512 GByte in Gold möchte ein Australier für über 24.000 Dollar loswerden – natürlich mit "Fortnite" und es sei "wie neu". Andere Angebote bewegen sich zwischen 2000, 4000 und 10.000 Dollar.

eBay-Geräte womöglich bald ohne "Fortnite"

Nutzern muss allerdings klar sein, dass sie, solange "Fortnite" irgendwann einmal heruntergeladen wurde, dieses zunächst weiterverwenden können – Apple hat den Zugang nicht abgedreht und Epic Games zunächst auch nicht. Nur Accounts, die "Fortnite" niemals als Download angestoßen haben, erhalten keinen Zugriff mehr. Allerdings ist denkbar, dass Apple Epic Games die Developer-Lizenz entzieht – entsprechende Drohungen gab es bereits. Dann besteht die Möglichkeit, das auch ein Spielen nicht mehr möglich ist – das gilt dann aber auch für die eBay-Geräte.

Ein Herunterladen geht noch

Wer "Fortnite" auf einem neuen iPhone installieren möchte, kann dies zudem weiterhin tun, solange er es irgendwann einmal mit seinem Account heruntergeladen hat. Das klappt sogar dann, wenn es nur ein Mitglied einer Apple-Familienfreigabe-Gruppe war. Dazu muss man sich nur in den Bereich "Alle Einkäufe" im App Store begeben und nach "Fortnite" suchen. Anschließend taucht der Download-Knopf auf. Epic Games hat unterdessen einen neuen Fortnite-Cup ausgeschrieben, der sich speziell gegen Apple richtet. (bsc)