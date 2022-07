Wegweiser für bemannte Mondfahrt: NASA verliert Kontakt zu Satellit Capstone

Die NASA hat den Kontakt zu Capstone verloren. Capstone ist ein kleiner Satellit, der am 4. Juli die Erdumlaufbahn verlassen hat. Der würfelförmige Mini-Satellit ist Teil der Nasa-Pläne, nach über 50 Jahren in naher Zukunft wieder Menschen zum Mond zu schicken.

Capstone hat ein Gewicht von 25 Kilogramm und ist in etwa so groß wie ein Mikrowellenherd. Das Akronym steht für Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. Der Satellit ist als eine Art Wegweiser für die geplante NASA-Raumstation Lunar Gateway gedacht. Sie soll ab etwa 2025 in der Umlaufbahn des Mondes installiert werden und als Zwischenstopp für Astronauten und Astronautinnen auf dem Weg zum Mond dienen.

Nasa versucht Kontakt wieder aufzubauen

Am 28. Juni war der Satellit an der Spitze einer Electron-Trägerrakete aus dem Hause Rocket Lab erfolgreich in die Erdumlaufbahn befördert worden, wo er fast eine Woche verbrachte. Am 4. Juli wurde Capstone schließlich aus der Erdumlaufbahn geschleudert und nahm Kurs auf den Mond.

Bereits kurz nachdem der Satellit sich von der Trägerrakete gelöst hatte, verlor die NASA jedoch den Kontakt zu Capstone. Laut einer Sprecherin der US-Raumfahrtbehörde versucht das Team momentan, den Kontakt wieder herzustellen. Die Mission verfüge glücklicherweise über genügend Treibstoff, um das erste Manöver zur Flugbahnkorrektur erst mehrere Tage später als geplant durchführen zu können. Weitere Updates würden so früh wie möglich zur Verfügung gestellt, schrieb sie in einer E-Mail, die dem Nachrichtenportal Space.com vorliegt.

Satellit soll autonom navigieren

Capstone sollte planmäßig am 13. November in eine fast geradlinige Halo-Umlaufbahn um den Mond eintreten und als Test für die Nasa-Mission Artemis dienen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, herauszufinden, wie viel Treibstoff für den Flug in den Halo Orbit benötigt wird. Dieser kann nicht auf direktem Weg stattfinden, weil dafür zu viel Treibstoff benötigt würde.

Ein durchschnittlicher Flug zum Mond dauerte in der Vergangenheit circa drei Tage, Capstone sollte eine alternative, weniger treibstoffintensive Route testen, auf der künftig weitere unbemannte Mond-Missionen stattfinden sollten. Benötigen sollte der Würfel-Satellit dafür zwischen drei und vier Monaten.

Außerdem will die NASA die Navigations- und Kommunikationsfähigkeit des Satelliten testen: Bisher würden ausnahmslos alle Missionen im tiefen Weltraum vom Boden aus gesteuert, sagte ein für das Projekt mitverantwortliche NASA-Manager dem mdr. Am Mond angelangt, soll er eine Verbindung zur Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter herstellen. Diese befindet sich seit 2009 vor Ort und hat die gesamte Mondoberfläche kartiert. Durch die Querverbindung zu der Mondsonde soll Capstone autonom seine Position bestimmen können. Dafür wird zwischen Satellit und Sonde ein Hochfrequenzsignal hin- und hergeschickt, anhand dessen Capstone die Position bestimmen können soll.

