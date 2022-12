Weihnachten steht vor der Tür: Die Bilder der Woche (KW 51)

Heute ist Heiligabend, zusammen mit den Weihnachtstagen der Höhepunkt der Adventszeit. Viele Fotografen der c’t Fotogalerie sind in der Vorweihnachtszeit in den geschmückten Städten, auf Weihnachtsmärkten oder in der Natur unterwegs gewesen, um die besondere Stimmung einzufangen. Andere haben es sich vor allem an den Adventswochenenden zuhause beim Adventskaffee oder im Fotostudio gemütlich gemacht und dabei ihre Vorstellungen von Advent und Weihnachten in stimmungsvollen Fotos umgesetzt.

Die ganz unterschiedlichen Ansätze und Ideen diese besondere Jahreszeit einzufangen, in der die Tage immer kürzer und Abende immer länger werden, können Sie sich in der Bilderstrecke ansehen. Die Aufnahmen sprechen für sich.

Die gesamte Redaktion der c’t Fotografie wünscht Ihnen besinnliche Feiertage, die in diesem Jahr im besonderen Maße vom grausamen Krieg in der Ukraine überschattet sind. Unsere Gedanken sind bei den vielen Menschen, die nicht nur für ihre Freiheit kämpfen, sondern tagtäglich bei Frost und Kälte um ihr Überleben, ohne Strom und Heizung und oft nur mit dem Nötigsten versorgt. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Familie, sondern auch des Friedens und der Hoffnung, dass diese unvorstellbaren Grausamkeiten bald ein Ende haben werden.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche KW 51 (7 Bilder) Wünsche euch allen einen schönen 4. Advent Mit diesem stimmungsvollen Adventskranz wünschte Fotograf Rüdiger Linse im vergangenen Jahr allen Mitgliedern der c't Fotogalerie eine schöne Vorweihnachtszeit und vor allem (im Zeichen von Corona) Gesundheit.

Panasonic G91 | 84 mm | ISO 3200 | f/5.4 | -0,66 EV

(Bild: RüdigerLinse)

(pen)