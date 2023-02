Weiter Berichte über Ärger mit Siri Remote und neuem Apple TV

Das neue Apple TV 4K von 2022 bringt eine ganze Menge Vorteile mit: So verfügt die Multimediabox über ein (leicht) kompakteres Äußeres, ein flotteres SoC sowie erstmals über eine Siri-Remote-Fernbedienung, die sich via USB-C aufladen lässt statt über Apples proprietäre Lightning-Schnittstelle. Das Problem: Schon seit Wochen gibt es Berichte über unerklärliche Verbindungsabbrüche mit der Siri Remote – und Apples Bugfix lässt bislang auf sich warten.

Bisheriger Fix: Neu starten

Auch nach dem vorletzten Update des Betriebssystems tvOS, Version 16.3.1, die Anfang Februar erschien, bliebt das Fehlerbild unverändert. In Apples offiziellem Forum, auf Reddit und anderen Plattformen beklagten sich die Nutzer weiter. Die Aussetzer treten meist plötzlich, auch in geringer Entfernung und in vielen Fällen nur sporadisch und damit schwer nachvollziehbar auf. Teils lässt sich das Problem durch den Neustart der Fernbedienung beheben, zumindest bis zum nächsten Verbindungsabbruch.

Das Troubleshooting gelingt in diesem Fall so: Die Siri-Fernbedienung wird durch gleichzeitiges – rund fünf Sekunden langes – Gedrückthalten der TV-Taste und der Leiser-Taste rebootet. Auf dem Bildschirm müsste dann ein "Verbunden"-Hinweis erscheinen, wenn die Kommunikation zum Apple TV 4K 2022 wiederhergestellt werden konnte. Alternativ muss man die Siri Remote wieder neu mit der Multimediabox koppeln. Doch auch danach treten die Abbrüche nach einer gewissen Zeit wieder auf.

tvOS 16.3.2: Lösung oder nicht?

Apple hatte nun am Montagabend zusammen mit weiteren Aktualisierungen auch tvOS 16.3.2 veröffentlicht. Das Unternehmen machte einmal mehr keine Angaben dazu, was neu ist in dem Update – es ist wie üblich von Leistungsverbesserungen die Rede. Die Siri Remote ist via Bluetooth mit dem Apple TV 4K 2022 gekoppelt. Hier kann Apple normalerweise einiges drehen, um Verbindungsabbrüche zu vermeiden.

Bislang gibt es noch keine Berichte dazu, ob tvOS 16.3.2 die Schwierigkeiten mit der Siri Remote behebt, immerhin trat bei einem Apple TV in der Redaktion der Verbindungsabbruch zunächst nicht mehr auf. Da dieser aber sowieso nur sporadisch erfolgt, lässt sich nicht mit abschließender Sicherheit sagen, ob Apple einen Fix implementiert hat.

(bsc)