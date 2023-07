Weiterbildung mit Hochschulzertifikat: IT-Sicherheit in Produktionsanlagen

Cyberangriffe auf kleine und mittelständische Unternehmen häufen sich – und zielen zunehmend auf Produktionsanlagen, wo sie beispielsweise Komponenten von Automatisierungssystemen beeinträchtigen. Die Folgen können bis zum Ausfall der gesamten Produktion reichen. Im Zeitalter von Industrie 4.0 zählt der wirksame Schutz gegen derartige Angriffe daher zu einer der größten Herausforderungen für Unternehmen.

Anzeige

Die HsH-Akademie der Hochschule Hannover bietet in Kooperation mit iX eine Weiterbildung mit hohem Praxisanteil an, in der sich Personen aus dem Bereich Operational Technology (OT) in Cybersicherheit qualifizieren können und nach Ablegen einer Prüfung ein Hochschulzertifikat erhalten. Prof. Dr. Karl-Heinz Niemann von der Fakultät Elektro- und Informationstechnik der Hochschule Hannover hat den Zertifikatskurs "IT-Sicherheit in Produktionsanlagen" über 24 Unterrichtsstunden entwickelt. Er vermittelt umfassende Inhalte, die sich an den Empfehlungen für Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für industrielle Steuerungssysteme (Industrial Control Systems, ICS) des BSI orientieren.

Hoher Praxisbezug mit Fallstudie

Neben Grundlagenwissen zur IT- und OT-Sicherheit werden Normen und Standards wie die OT-Security-Norm IEC 62443 vermittelt, die eine gute Basis für die erforderlichen Prozesse und für ein sicheres Anlagendesign liefern. Wichtig ist dabei ein hoher Praxisbezug: Wie müssen Menschen, Prozesse und Technologien strukturiert und organisiert werden, damit Produktionsanlagen geschützt sind? Welche konkreten Schritte sind notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten? Und welche Besonderheiten gibt es im Bereich Operational Technologie?

Im Rahmen einer Fallstudie lernen die Teilnehmenden an einer Musteranlage, in welchen Schritten die Risiken in einer Produktionsanlage ermittelt und bewertet werden. Anschließend leiten die Teilnehmenden Schutzmaßnahmen daraus ab.

Der Zertifikatskurs IT-Sicherheit in Produktionsanlagen der Hochschule Hannover startet am 22. September 2023. Anmeldeschluss ist am 27. Juli 2023. Nach regelmäßiger Teilnahme und erfolgreichem Abschluss der Prüfung erhalten die Teilnehmenden ein Hochschulzertifikat der Hochschule Hannover.

Hochschulzertifikatskurs "IT-Sicherheit in Produktionsanlagen": Anmeldung und weitere Informationen

(odi)