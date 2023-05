Weiterbildungs-Anbieter GoodHabitz will Chat-GPT integrieren

Der niederländische Weiterbildungs-Anbieter GoodHabitz will Chat-GPT-Funktionen in sein Angebot einbauen. Das erklärte das Unternehmen am heutigen Mittwoch.

Wie auch schon andere digitale Bildungsanbieter will GoodHabitz durch die Integration von Künstlicher Intelligenz individueller auf Lernende eingehen können. Dies hatten unter anderem bereits die Nachhilfe-Anbieter GoStudent und Simpleclub erklärt. Diese verwiesen allerdings nicht explizit auf eine Integration von Chat-GPT.

Chat-GPT gesteuerte Persona

GoodHabitz will zunächst drei Chat-GPT-gestützte Funktionen einführen. Mit einem KI-Kursexperten sollen Kursinhalte angereichert werden. Dies verbessere aus Sicht des Unternehmens die individuelle "Lernreise". Zudem sollen Lernende mittels des KI-Formats "Quiztime" Wissenslücken schließen können. Hierfür wird ein interaktiver Test eingesetzt.

Die Lernaktivität "Drive to sell" umfasst ein simuliertes Rollenspiel, welches zur Verbesserung der Kommunikation eingesetzt werden kann. Die Benutzer interagieren hierbei mit einer von Chat-GPT gesteuerten Persona, "die eine der vier Birkman-Kommunikationsfarben annimmt". In dem Rollenspiel sollen Lernende mit verschiedenen Persönlichkeitstypen konfrontiert werden und ihre Vorgehensweise jeweils anpassen.

Maarten Franken, CEO von GoodHabitz, erklärt: "Durch die Nutzung dieser innovativen Integration lösen wir unser Versprechen ein, unseren Lernenden die wirkungsvollsten Lerninhalte zu liefern. Gleichzeitig heben wir das Benutzererlebnis auf die nächste Stufe, indem wir das Engagement und die Interaktivität mithilfe von KI steigern."

Oliver Hahn, Country Manager von GoodHabitz Deutschland, ergänzt: "Als Experten auf dem Gebiet des digitalen Lernens und der Entwicklung wissen wir, dass sich die Lernpräferenzen der Menschen in den vergangenen Jahren stark verändert haben und, dass wir ihnen einen Schritt voraus sein müssen, um die jeweils aktuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Soft Skills stehen derzeit im Vordergrund, ebenso Authentizität und unkonventionelles Denken. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind effektive, ansprechende und relevante digitale Lernangebote erforderlich."

Das Unternehmen führt die neuen Funktionen nach eigenen Angaben schrittweise bei ausgewählten internationalen Großkunden ein und will den Zugang im Laufe dieses Jahres auf andere Kunden ausweiten.

(kbe)