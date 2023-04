Weitere DDoS-Angriffe auf offizielle Landes-Webseiten

Die Serie von DDoS-Angriffen auf Webseiten, die von offiziellen Stellen betrieben werden, reißt offenbar nicht ab. Nach Webseiten in Mecklenburg-Vorpommer und Sachsen-Anhalt wurde nun das Landesportal Schleswig-Holstein Ziel einer Attacke. Die Website schleswig-holstein.de ist momentan nicht erreichbar, sie soll noch im Laufe des Mittwochs wieder freigeschaltet werden, berichtet der NDR.

Ebenfalls offline war zwischenzeitlich die Website des Kieler Leibniz-Informationszentrums Wirtschaft (ZBW). Laut einem Vermerk auf der ZBW-Website ist sie einem Cyberangriff zum Opfer gefallen. Zahlreiche Services wie E-Mail seien nicht erreichbar. Eine Sprecherin des ZBW geht davon aus, dass es eine Lösegeldforderung geben wird.

Bekennernachrichten auf Social-Media-Kanälen

Im Verlauf des Dienstags waren auch mehrere Internetauftritte der niedersächsischen Polizei nicht erreichbar. Alle betroffenen Webseiten seien mittlerweile wieder erreichbar, teilte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums heise online mit. Die polizeiinternen IT-Systeme und die Datensicherheit seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Es sei davon auszugehen, dass die Angriffe auf die Webseiten der Polizei aus dem Ausland heraus erfolgten. Auf verschiedenen Social-Media-Kanälen habe es Bekennernachrichten einer Gruppe "NoName057(16)" gegeben, die neben einer russischen Flagge den Zusatz "Victory will be ours" enthalten.

Diese Woche waren außerdem die Websites von mehreren offiziellen Stellen in Mecklenburg-Vorpommern wegen DDoS-Attacken zeitweise nicht abrufbar gewesen. Die Webseiten des Landesportals von Sachsen-Anhalt wurden am Dienstag lahmgelegt, auch in Brandenburg hat es Probleme mit staatlichen Webseiten gegeben.

