Es war vielleicht nicht nur diese verhängnisvolle Folge des Sequels von "Sex in the city", die Peloton abstürzen ließ – einer der Hauptdarsteller erlitt nach einem Peloton-Training einen Herzinfarkt und verstarb. Auch das Auslaufen schärferer Corona-Maßnahmen ließ die Menschen wohl wieder mehr Sport außerhalb der eigenen vier Wände und insbesondere in Fitness-Studios machen. Nichtsdestotrotz strauchelt Peloton nun schon eine Weile und baut weiter seine Führungsriege und auch sein Hauptgeschäft um.

In der neusten Runde verlässt nun auch der Mitgründer und langjährige Firmenlenker John Foley das Unternehmen. Foley hatte bereits im Februar seinen Sitz als Vorstandschef aufgegeben, das er zehn Jahre innehielt. Er blieb aber als geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender bei Peloton. Wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss diesen Montag mitteilte, legt er jetzt auch dieses Amt nieder. Er bleibt allerdings als Großaktionär weiterhin mit Peloton verbunden.

Des Weiteren verlässt ein weiterer Mitgründer, Rechtsvorstand Hisao Kushi, das Unternehmen. Als Nachfolgerin ernannte Peloton Tammy Albarrán, die vom Fahrdienstvermittler Uber zu Peloton wechselte. Den Verwaltungsrat soll künftig Karen Boone leiten, die bislang als unabhängige Direktorin im Spitzengremium ist. Firmenchef ist seit den ersten Rückzugbestrebungen von Foley Barry McCarthy.

Seit des Nachfrageeinbruchs und großen Verlusten bei Peloton bemüht sich das 2012 gegründete Unternehmen um eine Neuaufstellung. Während mit Beginn der Coronavirus-Pandemie zunächst die Geräte von Peloton besonders nachgefragt waren, soll der Fokus nun nicht mehr auf dem Geräteverkauf, sondern dem Angebot von Sportkursen und Software liegen.

(kbe)