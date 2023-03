Welche Datei darf's sein? Windows 11 experimentiert mit Empfehlungen im Explorer

Der Windows Explorer soll demnächst wissen, welche Datei man sucht – das gilt zumindest für einige Poweruser, von Microsoft als Insider bezeichnet, die Preview Builds von Windows 11 über den Dev Channel erhalten. Mit dem Build 23403 bekommen sie die experimentelle Funktion, die im Windows-Datei-Browser intelligent vorschlagen soll, welche Datei Anwenderinnen und Anwender als nächstes öffnen könnten.

Welche Datei darf es sein? Windows weiß das demnächst bald vor der Person vor dem Rechner. (Bild: Microsoft)

Die aktuelle Implementierung der Funktion ist zunächst Insidern vorbehalten, die sich per Azure Active Directory in Windows angemeldet haben. Ihnen schlägt der Explorer dann Dateien vor, die im zum Account zugehörigen Cloud-Speicher liegen oder mit ihm geteilt wurden. Microsoft weist im Blogbeitrag zu den neuen Funktionen im experimentellen Build 23403 aber darauf hin, dass der Rollout gerade erst begonnen habe und noch nicht alle Insider mit der neuen Funktion rechnen dürfen. Außerdem erbittet das Unternehmen Feedback.

Teil größerer Explorer-Umbauten

Neben der neuen Dateiempfehlungen enthält der Preview Build eine Reihe weiterer Features, die Microsoft testen möchte. Bereits mit dem 2022er-Update von Windows 11 hielten dort Live-Untertitel Einzug. Diese zeigt Windows auf Wunsch am oberen Bildrand an – bislang aber nur auf Englisch. Nun testet Microsoft auch die Erkennung unter anderem deutscher, französischer und chinesischer Inhalte. Access Keys sollen zudem die Bedienung des Explorers beschleunigen, indem sie den Optionen des Kontextmenüs Aktionstasten zuweisen.

In seinem Dev Channel veröffentlicht Microsoft Versionen von Windows mit experimentellen Funktionen. Diese müssen nicht zwangsläufig den Weg in den allgemeinen Release des Betriebssystems finden. Allerdings hat Microsoft in letzter Zeit des Öfteren Änderungen am Windows-Datei-Explorer vorgenommen.

(jvo)