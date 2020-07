Welt-Emoji-Tag: Google schickt den Pümpel raus

Im Herbst sollen Android-Nutzer 117 neue Symbole versenden können. Hach, da fließt doch glatt ein kleines "Freudentränchen" – und siehe da, auch dieses erscheint bald im Portfolio der Smileys. Google schwingt am heutigen Welt-Emoji-Tag den "Zauberstab" und rührt eine "Party-Hütchen-Trommel" oder was auch immer die an einem Seil hängende Kugel mit spitzen Tüten und Trotteln rundherum sein soll. Aber man steckt ja nicht wie eine "Babuschka" drin, in der Entwicklung neuer Bilder.

Googles Freundentränchen-Emoji.

Um den Tastaturerweiterungsbedarf zu decken, haben die Bastler sicher mit dem "Pümpel" auch das Letzte rausgeholt und in den "Eimer" gekippt. Dafür verdienen sie eine "Goldmedaille", die sich selbst auf einem "Grabstein" gut macht dürfte. In einem "PDF" von Google sind dann auch alle neuen Emojis wie auf einem "Schild" aufgelistet. Sollte Sie das Angebot umhauen, setzen Sie einfach den "Bundeswehr-Helm" auf. Zur Beruhigung gibt es sogleich ein paar frische "Früchtchen" und eine "Umarmung". Na, hängen Sie auch am "Haken"? Darauf ein Schluck vom "Bubble Tea"! Sonst trifft Sie noch das "Bison".

Bildchen mit Zeitgeist

Und damit Sie auch im Dunkeln in Sicherheit sind, hat Google einige Emojis an den Dark Mode angepasst. Das Gboard bekommt außerdem eine Schnell(schuss?)funktion, die bereits als beta verfügbar ist.

3300 Emojis gibt es derzeit. Das Unicode Konsortium hat bereits Anfang des Jahres die 117 neuen Bilder angekündigt. Sie legen fest, welche aufgenommen werden, für die Ausgestaltung sind dann aber die Hersteller zuständig. Eigentlich liegt der Fokus der diesjährigen Neuankömmlinge bei den Themen Diversität und Genderneutralität, so gibt es etwa einen Mann mit einem Baby auf dem Arm.

Der 17. Juli ist übrigens zum Welt-Emoji-Tag erkoren, weil das Kalender-Emoji unter iOS diesen Tag anzeigt. Wie die Bilder überhaupt enstanden sind, lesen sie in einem eigenen Artikel.

(emw)