Weltbild eröffnet Online-Videothek für Filme

Der Versandhändler Weltbild hat eine eigene Online-Videothek fürs Streaming von Spielfilmen gestartet. Das Angebot der "Weltbild Online-Videothek" umfasst laut Anbieter mehr als 1000 Filme, die zumindest teilweise in HD ausgeliehen und gestreamt werden können. Bei vielen Filmen besteht die Wahl zwischen deutscher und englischer Sprachausgabe.

Die "Weltbild Online-Videothek" stützt sich technisch wie inhaltlich auf das Angebot des Dienstes Pantaflix. In einer Pressemitteilung schreibt Weltbild, Pantaflix habe eine "maßgeschneiderte Lösung" für Weltbild entwickelt und sei neben den Inhalten auch für Technik, Betrieb und Kundensupport des neuen Weltbild-Portals verantwortlich.

Welche Unterschiede zwischen dem Angebot von Pantaflix und dem von Weltbild bestehen, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Nutzer können Filme auch bei Pantaflix ausleihen, Preisunterschiede scheint es dabei nicht zu geben. Weltbild schreibt in einer Pressemitteilung, das eigene Filmangebot werde von einer Programmredaktion nach den Bedürfnissen der Weltbild-Zielgruppe ausgewählt.

Keine Kaufmöglichkeit

Die Angebote von Pantaflix und Weltbild sind grundsätzlich kostenlos. Nutzer müssen sich registrieren, zahlen aber keine Gebühr. Stattdessen zahlen sie für die Filme, die sie sehen möchten. Wie bei Amazon Prime kann man Filme digital leihen und anschließend 30 Tage lang anschauen. Eine permanente Kaufmöglichkeit bietet Weltbild nicht an.

Der größte Konkurrent für das Weltbild-Angebot ist Amazon. Bei einer kurzen Stichprobe waren die Leihpreise zwischen Amazon und der Weltbild Online-Videothek meist identisch: Für "Guardians of the Galaxy" zahlt man beispielsweise jeweils 4 Euro, für "Inception" 4 Euro. Für den Film "Joker" aus dem vergangenen Jahr verlangt Weltbild dagegen 6 Euro, während man ihn bei Amazon bereits für 2 Euro leihen kann. Das Weltbild-Angebot funktioniert im Web-Browser und in der bereitgestellten Android-App. In der App können Filme auch heruntergeladen und offline angesehen werden.

