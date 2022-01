Weltraumteleskop James Webb: Hauptspiegel soll am Wochenende aufgebaut werden

Am morgigen Samstag soll das Weltraumteleskop James Webb damit beginnen, den komplexen Hauptspiegel auszuklappen und damit den komplizierten Aufbau im All abschließen. Das teilte die NASA mit, die die Prozedur live im Stream begleiten will. Da es kein Kamerabild vom Teleskop gibt, werden Experten und Expertinnen auf der Erde zu Wort kommen und die Schritte erläutern.

Los gehen soll es frühestens um 15 Uhr MEZ, den Livestream gibt es unter anderem bei NASA TV. Zuerst soll einer der angekippten "Flügel" nach vorne gekappt werden, danach der zweite. Sobald beide in Position sind, wird "der nie dagewesene Prozess des Auseinanderfaltens im All" abgeschlossen sein, schreibt die NASA, das Weltraumteleskop könne die wissenschaftliche Arbeit vorbereiten.

Keine Kameras zur Überwachung an Bord

Nachdem das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) zuletzt den Sonnenschutzschild, den Sekundärspiegel und ein Kühlsystem in Position gebracht hatte, beantwortete die NASA außerdem die viel gestellte Frage, warum es an Bord des Instruments keine Kontrollkameras gibt. Tatsächlich sei geprüft worden, ob Kameras zur Beobachtung der komplizierten Aufbauprozedur nicht hinzugefügt werden sollten. Dagegen hätten aber verschiedene Argumente gesprochen, so hätten es viel zu viele Kameras sein müssen, um wirklich hilfreiche Bilder liefern zu können. Überdies sei die sonnenzugewandte Seite viel zu hell, die sonnenabgewandte Seite viel zu kalt, um Kameras ohne Spezialvorkehrungen anbringen zu können. Insgesamt lieferten die verschiedenen Sensoren ausreichend Daten, um den Zustand des Teleskops zu jeder Zeit unter Kontrolle zu haben.

Der sehnlichst erwarte Hubble-Nachfolger JWST war am 25. Dezember gestartet worden und befindet sich seitdem auf der etwa einen Monat dauernden Reise zum Lagrange-Punkt L2, der viermal so weit von der Erde entfernt ist wie der Mond. Dort, mit der Erde zwischen sich und der Sonne, wird das Teleskop von seinem tennisplatzgroßen Sonnenschild geschützt von Sonne, Erde und Mond in die Tiefen des Alls blicken.

Weil es sich um ein Infrarotteleskop handelt, muss es extrem kühl betrieben werden, um sich mit eigener Infrarotstrahlung nicht selbst zu stören. Erst im Sommer 2022 wird es auf die dafür nötigen 40 Kelvin (minus 233 Grad Celsius) abgekühlt sein und soll dann die Arbeit aufnehmen. Aktuell ist das Weltraumteleskop über eine Million Kilometer von der Erde entfernt, zu seinem Ziel sind es noch etwas mehr als 400.000 Kilometer.

(mho)