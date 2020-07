Weltraumteleskop James Webb Space Telescope kommt Ende Oktober 2021 ins All

Eigentlich sollte das James Webb Space Telescope im März 2021 ins All befördert werden, das Coronavirus kam dem Terminplan der NASA aber in die Quere. Nun hat die US-Raumfahrtagentur einen neuen Starttermin bekannt gegeben: 31. Oktober 2021 in Französisch Guyana. Ursprünglich hatten die Beteiligten – neben der NASA die ESA sowie die kanadische CSA – einen Start im Jahr 2007 angestrebt.

Das James Webb Telescope soll der Nachfolger des Hubble Space Telescope werden, das nun seit gut 30 Jahren ins All schaut. Das ursprüngliche Budget von 500 Millionen US-Dollar liegt nach diversen Verzögerungen in der Vorbereitung bei fast 9 Milliarden US-Dollar, wie die NASA mitteilt.

Im vergangenen Herbst sei der bisherige Zeitplan nicht mehr einzuhalten gewesen, laut dem die Fortschritte des Projekts bis April bewertet werden sollten. Die Bewertung sei nun abgeschlossen, schreibt die US-Raumfahrtbehörde. Der Starttermin sei von März auf Oktober verschoben worden, da es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gebe, weniger Mitarbeiter vor Ort sowie Unterbrechungen der Schichtarbeit.

Geheimnisse des Alls

Derzeit wird "Webb" – so der NASA-Spitzname des Teleskops – bei Northrop Grumman in Redondo Beach getestet. Die Prüfungen verliefen gut, sie sollen diese Woche abgeschlossen werden. Im August sollen unter anderem Vibrationstests folgen sowie auch Tests der Systeme, die auf der Erde verbleiben sollen.

(Bild: ESA/Hubble)

Das James Web Space Telescope soll die Geheimnisse unseres Sonnensystems lösen helfen, über ferne Welten und Sterne hinausschauen und den Anfang des Universums erforschen. Die Fragen, die das Teleskop beantworten helfen soll, fußen auf den Empfehlungen, die aus dem Bericht "Astronomy and Astrophysics in the New Millennium" des US-amerikanischen National Research Council aus dem Jahr 2001 hervorgehen.

Das JWST wird getestet.

