Frieden bringt keine Klicks

"If it bleeds, it leads" – blutige Schlagzeilen sind gut für die Auflage – lautet eine alte Weisheit unter Zeitungsmachern. Diese ursprünglich eher intuitive Erkenntnis war schon häufiger Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Dabei wurden beispielsweise Probanden unter Laborbedingungen verschiedene Nachrichten präsentiert und ihre Reaktionen darauf beobachtet. Oder Forscher zählten aus, wie oft positive oder negative Nachrichten in sozialen Medien von den Nutzern weiterverbreitet wurden.

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Am besten wäre es vielleicht, eine Zeitung in verschiedenen Versionen mit negativem oder positivem Aufmacher zu drucken und zu messen, welche am Kiosk häufiger gekauft wird. Doch das ist offensichtlich zu aufwändig. Das Internet bietet neue, günstigere Möglichkeiten, denen sich nun ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München bedient hat.

Es nutzte Datensätze des englischsprachigen Nachrichtenportals Upworthy.com, das mit verschiedenen Varianten von Überschriften für seine Artikel experimentiert hat. Die Ergebnisse seiner Auszählungen hat das Team nun in Nature publiziert. Der Studie liegen 370 Millionen Page Impressions und 5,7 Millionen Klicks auf knapp 23.000 Artikel mit Überschriftenvarianten aus dem Zeitraum Ende Januar 2013 bis Mitte April 2015 zugrunde. Die darin auftauchenden Schlagwörter wie "love" oder "bad" nach den Maßgaben der Analysesoftware Linguistic Inquiry and Word Count klassifiziert.

Effektiv je nach Themenfeld unterschiedlich

Die Klickraten, also die Klicks der Leserschaft gemessen an der Zahl der Impressions (CTR), variierten zwischen null und knapp 15 Prozent. Im Schnitt konnte bereits ein einziges negatives Stichwort die Klickrate deutlich steigern, von etwa 1,4 auf 2,3 Prozent. Dabei ging es um Vokabeln wie "wrong", "bad" oder "awful". "Positive" Wörter wie "love", "pretty" und "beautiful" animierten die Leser weniger, auf einen Artikel zu klicken. Längere Titelzeilen – mit potenziell mehreren Negativ-Vokabeln – steigerten die Klickraten. Sprachen die Titelzeilen Emotionen an, ließen sich ebenfalls Effekte verzeichnen: Traurigkeit war gut für Klicks, Freude weniger; Wut dagegen lieferte hingegen uneindeutige Ergebnisse.

Je nach Themenfeld war der Effekt von Negativ-Vokabeln unterschiedlich groß. Am stärksten war er für Nachrichten aus den Bereichen Politik und Wirtschaft, aber auch in den für Upworthy typischen Themenfeldern "Leute", "Erziehung und Schule" und "LGBT" war er deutlich sichtbar, weniger dagegen bei "Unterhaltung" und "Frauenrechte und Feminismus". "Das Besondere an unserer Untersuchung ist aber auch, dass wir damit den privaten Konsum sehen, welche Geschichten die Leser also aus reinem Interesse anklicken", erläutert Stefan Feuerriegel, Direktor des Institute of AI in Management an der LMU.

Upworthy galt in den Jahren kurz nach seiner Gründung 2012 als die am schnellsten wachsende Website. Schon zu der Zeit bediente sich die Plattform Analysesystemen, um herauszufinden, welche Überschriften sich am besten eignen, um auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen. Auf eine Ironie des Forschungsgegenstands weist Feuerriegel hin: "Upworthy hat zum Ziel, vor allem positive Nachrichten zu verbreiten."

(anw)