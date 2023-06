Weltweit abgeschiedenster Roboter hilft bei Wiederaufforstung des Regenwaldes

In einem Pilotprojekt von ABB Robotics und der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation Junglekeepers setzen beide zusammen einen zweiarmigen YuMI-Roboter ein, mit dessen Hilfe das Ausbringen von Saatgut zur Wiederaufforstung des Amazonas-Regenwaldes automatisiert wird, wie ABB Robotics am Dienstag mitteilt. Gesteuert wird der im peruanischen Dschungel des Amazonas befindliche Roboter aus der Ferne über die "RobotStudio Cloud"-Technik von ABB Robotics von einem Standort in Schweden.

Sähen automatisieren

55.000 Hektar Amazonas-Regenwald gilt es zu schützen und wiederaufzuforsten, nachdem dort eine illegale Abholzung stattgefunden hat. Der zweiarmige YuMI-Roboter wird dabei von Solarenergie gespeist. Er hilft, die Saatgutausbringung zu automatisieren, die normalerweise manuell erfolgt. Der Roboter buddelt ein Loch in die Erde, die sich in einem Pflanzsack befindet, wirft Saatgut hinein, verdichtet die Erde wieder und markiert den Pflanztopf mit einem farbcodierten Etikett. An einem Morgen schafft der Roboter so das Aussähen von rund 600 Pflanzen. Danach müssen sich die Bäumchen erst mal entwickeln, bevor sie als Setzlinge ausgebracht werden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Das Video zeigt das Wiederaufforstungsprojekt mit dem YuMI-Roboter und der RobotStudio Cloud von ABB Robotics.

Das erledigen dann die Mitarbeiter von Junglekeepers. Sie schaffen pro Tag etwa eine Fläche von zwei Fußballfeldern neu aufzuforsten. Dadurch, dass der Roboter die stupide Arbeit verrichtet, haben die Ranger mehr Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, wie etwa in dem Gebiet zu patrouillieren und Holzdiebe abzuschrecken, Einheimische über die Wichtigkeit des Erhalts des Regenwaldes aufzuklären und bereits ausgewachsene Setzlinge auszubringen.

Mit RobotStudio Cloud, dem Entwicklungs-Tool von ABB Robotics wird das Projekt über die Cloud angelegt, gesteuert und kontrolliert. Änderungen können jederzeit angebracht werden. Das erfolgt in Echtzeit aus dem rund 12.000 Kilometer entfernten Västerås in Schweden.

Regenwald mit Technik retten

"Der Amazonas ist in Gefahr. Deshalb müssen wir mit Technologie, Wissenschaft und lokalem Wissen zusammenarbeiten, um ihn zu retten. Andernfalls wird es zu spät sein. Der Regenwald kann gerettet werden, aber wir müssen alle diese Elemente zusammenbringen, um etwas zu bewirken", sagte Dennis del Castillo Torres, Leiter der Forschungsabteilung für Forstwirtschaft am peruanischen Amazonas-Forschungsinstitut. "Es ist sehr wichtig, Hochtechnologie und Naturschutz zu kombinieren. Es gibt viele Technologien, die wir zum Schutz des Waldes einsetzen können, und dieser Roboter kann viel zur schnelleren Wiederaufforstung beitragen, aber wir müssen sehr wählerisch sein. Wir müssen ihn in Gebieten mit starker Abholzung einsetzen, um den Prozess der Wiederaufforstung zu beschleunigen."

Das gemeinsame Wiederaufforstungsprojekt von ABB Robotics und Junglekeeper läuft über einen Zeitraum von sechs Wochen im Mai bis Juni 2023.

Lesen Sie auch AlphaGarden: Roboter pflegt Garten genauso gut wie ein Mensch

(olb)