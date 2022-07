Weltweit erste automatische Zeitansage ist im Ruhestand

In Frankreich hat die Telefongesellschaft Orange die automatische Zeitansage eingestellt. Damit werden künftig unter der Nummer 3699 nicht mehr Ansagen wie "Au 4ème top, il sera 7 heures" zu hören sein. Eine solche Ansage kostete 1,50 Euro zuzüglich des Preises für einen Anruf.

Der weltweit erste Dienst dieser Art wurde zum 1. Juli beendet, da er im digitalen Zeitalter immer weniger Menschen genutzt haben, begründet Orange den Schritt. 1991 habe es pro Jahr mehrere Millionen Anrufe der Nummer 3699 gegeben, diese Zahl sei stark erodiert. 2021 wurde die Zeitansage noch paar zehntausend Mal angerufen. Mit der zunehmenden Verbreitung der Geräte, die die Zeit angeben können, habe sich der Bedarf an der sprechenden Uhr verringert.

Horloge Parlante

Die "Horloge Parlante" wurde 1933 vom Astronomen und Direktor des Pariser Observatoriums Ernest Esclangon erfunden. Es war die weltweit erste automatisch sprechende Zeitansage. Sie bestand aus drei Zylindern mit Filmrollen, auf denen jeweils in Lichtton die Stunde, Minuten und Sekunden aufgesagt waren und von photoelektrischen Köpfen abgelesen wurden. Die Zylinder wurden von einer Uhr im Pariser Observatorium gesteuert, die konstant unter gleichem Druck und Temperatur gehalten wurde. Am ersten Tag der Zeitansage am 14. Februar 1933 wurde sie nach Angaben des Pariser Observatoriums 140.000 Mal abgefragt – obwohl es nur 20.000 Telefonanschlüsse gab.

Zum Ende ihres Lebens bezog die französische Zeitansage ihre Informationen aus einer Reihe von Atomuhren des SYRTE-Labors im Pariser Centre national de la recherche scientifique. Die erste Stimme für die Zeitansage lieferte der Radiomoderator Marcel Laporte. Später wechselte die Stimme zwischen weiblich und männlich. Die Einstellung dieses historischen Dienstes sei auch die Folge des "geplanten Endes der Lebensdauer" der für seinen Betrieb notwendigen Materialien, erläuterte Orange.

In Deutschland wird die Zeitansage weiter angeboten. Erreichbar ist sie unter 0180 4100100 für 20 Cent pro Verbindung. Besonders zur Zeitumstellung von Sommer- und Winterzeit erfreue sie sich großer Beliebtheit, heißt es von der Telekom.

(anw)