Weltwirtschaft: Größte Unternehmen verlieren an Wert, deutsche trotzen dem Trend

Das aktuelle Ranking Global Top 100 der Unternehmensberatung PwC offenbart die Börsenturbulenzen in jüngerer Zeit: Zum ersten Mal seit 2009 sank die Marktkapitalisierung der weltweit größten an der Börse gelisteten Firmen. Konkret fiel der Buchwert der Top 100 zum Stichtag 31. März 2023 um 11 Prozent auf 30,87 Billionen Dollar. Damit schnitt die Marktkapitalisierung der wertvollsten Unternehmen der aktuellen Liste noch unter der Vergleichszahl von 2021 ab, lag aber noch immer gut ein Drittel über dem 2020er-Wert.

Die Marktkapitalisierung im Zeitverlauf: Erstmals seit 2016 gehen die Werte 2023 wieder zurück. (Bild: PwC Global Top 100 companies)

Top 5 durch die Bank weniger wert

Zum ersten Mal seit zehn Jahren mussten sich auch alle Top-5-Unternehmen mit einem Rückgang ihres Börsenwertes abfinden. Ihr Minus machte in etwa die Hälfte des gesamten Wertverlusts der diesjährigen Top 100 aus. Nach Erkenntnissen von PwC schafften immerhin Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon im Auftaktquartal des Jahres zumindest einen Teil der noch deutlich schlechteren Werte aus dem vergangenen Winter wettzumachen. Deshalb konnte der saudi-arabische Energiekonzern Aramco ungeachtet eines Rekordgewinns von über 160 Milliarden Dollar den zwischenzeitlich erlangten zweiten Rang nicht behaupten und musste Microsoft wieder vorbeiziehen lassen.

An der Rangordnung der Top 5 änderte sich im Jahresvergleich folglich nichts. Von oben grüßt weiterhin Apple (Marktkapitalisierung: 2,61 Billionen Dollar, minus 8,5 Prozent) vor Microsoft (2,15 Billionen Dollar, minus 7,1 Prozent) und Aramco (1,89 Billionen Dollar, minus 17,6 Prozent). Wie 2022 komplettieren Alphabet (1,33 Billionen Dollar, minus 27,8 Prozent) und Amazon (1,06 Billionen Dollar, minus 36,2 Prozent) die Top 5. Unter den Top 100 verzeichnete lediglich der auf Rang 8 gelistete E-Auto-Hersteller Tesla (659 Milliarden Dollar, minus 40,8 Prozent) einen höheren Wertrückgang als Amazon. Hohe Wertabstriche registrierten die PwC-Analysten auch bei Intel (135 Milliarden Dollar, minus 33,5 Prozent).

Rang 2023 Unternehmen Bereich Marktkapitalisierung 2023 Rang 2022 Marktkapitalisierung 2022 1 Apple IT 2609 1 2850 2 Microsoft IT 2146 2 2311 3 Saudi Aramco Energie 1893 3 2297 4 Alphabet Kommunikationsdienste 1893 4 2297 5 Amazon Konsum 1058 5 1659 … 70 SAP IT 147 97 132 … 86 Siemens Industrie 129 115 112 … 96 Deutsche Telekom Kommunikationsdienste 121 182 94 Quelle: PwC 05/2023, Marktkapitalisierung jeweils zum Stichtag 31. März, alle Angaben in Mrd. US-Dollar

Deutsche Konzerne trotzdem dem weltweiten Trend

Dagegen durften sich in diesem Jahr die Deutsche Telekom und Siemens zu den Top 10 der Aufsteiger zählen. Der Bonner TK-Konzern verzeichnete ein Plus von 28,7 Prozent mit einer Marktkapitalisierung von 121 Milliarden Dollar, die Münchener ein Plus von 15,2 Prozent mit einer Marktkapitalisierung von 129 Milliarden Dollar. Der hiesigen Wirtschaft gelang es damit, wieder mit drei Firmen in den Top 100 (siehe Tabelle) vertreten zu sein. Im vergangenen Jahr hielt allein SAP die Fahne hoch, da seinerzeit Siemens und VW aus der Liste rutschten.

Erwartungsgemäß führen die USA das Ranking nach Regionen an. Allerdings errechnete PwC für die gemeinsame Marktkapitalisierung der dort beheimateten Konzerne einen Rückgang von 12 Prozent auf 21,69 Billionen Dollar. Im Unterschied dazu legten die europäischen Firmen trotz eines volatilen makroökonomischen Umfelds ein Wachstum von 9,5 Prozent auf 3,93 Billionen Dollar hin. Diese bemerkenswerte Steigerung ist dabei sowohl auf Neuzugänge als auch auf Steigerungen in der Marktkapitalisierung bereits in der Liste geführter Unternehmen zurückzuführen. Die Marktkapitalisierung der Vertreter aus China und seiner Regionen ging um 7,3 Prozent auf 2,37 Billionen Dollar zurück, obwohl ein Neueinsteiger (Versicherer AIA Group) in das Ranking aufgenommen wurde.

Deutschland steigt im Ranking auf Platz 8. Die Top 3 bleiben im Jahresvergleich unverändert. (Bild: PwC Global Top 100 companies)

Der Aufstieg von Siemens und der Telekom verhalf der hiesigen Wirtschaft zwangsläufig zu einem deutlichen Sprung nach vorn. Im Länderranking schob sich Deutschland mit einer Marktkapitalisierung von 396 Milliarden US-Dollar auf Platz 8 vor – nach Rang 17 im Jahr 2022. Die USA, China und Saudi-Arabien behielten ihre jeweiligen Plätze auf dem Treppchen – obwohl ihre Marktkapitalisierung um 12 Prozent auf 21,67 Billionen Dollar, um 18 Prozent auf 1,79 Billionen Dollar beziehungsweise 11 Prozent auf 1,89 Billionen US-Dollar zurückging. Auf Rang 4 landete Frankreich mit 980 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung (plus 17 Prozent).

(jvo)