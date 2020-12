Wenige Grafikkarten: Schweizer Händler verlost Kaufplätze für Radeon RX 6900 XT

Neu vorgestellte Hardware ist diesen Winter Mangelware. Seien es Spielergrafikkarten von AMD und Nvidia, Ryzen-5000-Prozessoren oder die Konsolen Playstation 5 beziehungsweise Xbox Series X. Bots, die zum Verkaufsstart große Teile der Kontingente wegkaufen, verschlimmern die Situation – die Produkte landen dann gerne auf Verkaufsplattformen wie Ebay.

Der Schweizer Händler Digitec zeigt durch eine neue Herangehensweise auf, wie groß die Diskrepanz zwischen Kaufinteresse und Angebot ausfällt. Der Shop erhält in der ersten Welle laut eigenen Aussagen lediglich 35 Modelle von AMDs Radeon RX 6900 XT. Statt den wütenden Mob sich selbst zu überlassen und die Grafikkarten in Sekundenschnelle auszuverkaufen, verlost Digitec die Kaufplätze – nicht aber die GPUs an sich.

Ab dem 8. Dezember 2020 um 15 Uhr können registrierte Nutzer für 24 Stunden ihr Interesse bekunden. Zusätzlich wirft der Shop 17 Radeon RX 6800 XT und 25 Radeon RX 6800 mit separaten Lotterieanmeldungen in den Topf. Eine Woche im Anschluss sollen die "Gewinner" benachrichtigt werden, welche die Grafikkarten zur jeweiligen Preisempfehlung kaufen können.

Nur mit gültigem Wohnsitz

Um der wachsenden Menge sogenannter "Scalper" entgegenzuwirken, die Hardware nur kaufen, um sie überteuert weiterzuverkaufen, lässt Digitec ausschließlich registrierte Nutzer mit gültigem Wohnsitz in der Schweiz oder Liechtenstein zu. Scalper müssten nicht nur aufwendig Accounts erstellen, sondern auch Glück bei der Verlosung haben.

Die Liefersituation der Grafikkartenserien Radeon RX 6000 und GeForce RTX 3000 sowie anderer Hardware wie Ryzen-5000-CPUs soll sich erst kommendes Jahr bessern. Allerdings herrscht ein grundlegender Zulieferermangel, etwa bei Trägern, auf denen die Siliziumchips sitzen. Zudem ist das weltweite Speditionsnetzwerk ausgelastet, das Komponenten von Asien in den Westen befördert.

