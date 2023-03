Weniger ist manchmal mehr: Die Bilder der Woche (KW 11)

Im Minimalismus gibt es nicht viele Regeln - das Wichtigste herausarbeiten und auf das Wesentliche beschränken. Das heißt aber nicht, dass diese Art der Fotografie leicht ist. Gekonnt zu vermitteln, was wichtig ist und worauf sich der Betrachter konzentrieren soll, ist schwierig.

Farbe kann der Fokus sein

Das Bild unseres Galeriefotografen Andreas-Joachim Lins zeigt, wie eine markante Farbe Aufmerksamkeit erregt. Der rote Mantel ist wie ein Signal und sticht aus dem Bild heraus. Der Baum auf der linken Seite wirkt dieser starken Wirkung entgegen und gleicht das Bild aus, sodass eine ausgewogene Komposition entsteht. Trotz des starken Akzents bleibt das Thema Minimalismus erhalten. Nichts lenkt vom Hauptmotiv ab und der Hintergrund bleibt ruhig.

Eine klare Grenze

"Designed Landscape IV" von dg9ncc besticht durch die klare Zweiteilung des Bildes und die Symmetrie der beiden Bäume. Der große Negativraum über den Feldern lässt diese für sich sprechen. Der Kontrast zwischen einem bewachsenen und einem kahlen Hintergrund zeigt zwei Welten, die sehr nah beieinander liegen, aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Die beiden Bäume in der Ferne erscheinen wie ein Zwillingspaar. Die Komposition wirkt durch die klare Abgrenzung und die gleichzeitige Ähnlichkeit der beiden Seiten. Um den Betrachter zu begeistern, braucht es auch hier nicht viel.

Ein Licht im Dunkeln

Mit dem Bild vom Samstag zeigt Fotografin AnHag, wie Details vor einem schwarzen Hintergrund am besten wirken. Der Rauch und die Flamme des Streichholzes ergeben interessante Formen. Der minimalistische Ansatz in diesem Bild lässt die Faszination des Feuers im Mittelpunkt stehen und zeigt einmal mehr, was man mit einer einfachen Idee für schöne Fotos schaffen kann.

