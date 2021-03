Wenn Notruf 110 nicht geht, 112 wählen

Das Polizeipräsidium Mittelhessen war Montagabend zeitweise telefonisch nicht erreichbar. Betroffen sind auch die Notrufleitungen, wie die Behörde in Gießen mitteilt. Der Polizeinotruf 110 ist demnach nicht erreichbar. Wer dringend Hilfe braucht, möge bitte 112 wählen.

Die Notrufnummer 112 ist seit 2003 EU-weit für Notrufe an Polizei, Feuerwehr und Rettung gebührenfrei geschaltet. Inzwischen funktioniert diese Nummer auch in zahlreichen anderen Ländern soweit in der Region eine Notrufzentrale eingerichtet ist. Teilweise ist das außerhalb der EU auf Anrufe von (bestimmten) Handy-Netzen beschränkt.

112 - Die 5 W-Fragen im Notfall Als kleine Erinnerung: Das 5-W-Fragenschema: Wo ist es geschehen?Bitte so gut wie möglich den Notfallort beschreiben, idealerweise mit Adresse und Besonderheiten, die für eine Rettung notwendig sein könnten. Wer ruft an?Bitte Name, Standort und idealerweise Telefonnummer für Rückfragen bereithalten. Was ist geschehen?Beschreiben Sie kurz, was sie beobachtet haben, und was Sie sehen. Z. B. Verkehrsunfall und zwei eingeklemmte Personen. Wieviele Personen?Beschreiben Sie so gut Sie es können die geschätzte Anzahl der Verletzten, ihre Lage und nach Möglichkeit die vermuteten Verletzungen. Achten Sie darauf bei Kindern das Alter zu schätzen. Warten auf Rückfragen!Nach Absetzen des Notrufs bitte nicht sofort auflegen. Es könnte sein, dass noch wichtige Fragen bestehen. Ihre Angaben können unter Umständen Leben retten!

Im Notfall zahlt es sich aus, 112 flott zu probieren, bevor man lange nach der örtlichen Notrufnummer sucht. Die meisten Handys erlauben die Wahl von 112 und der in Nordamerika besser bekannten Notrufnummer 911 sogar bei gesperrtem Bildschirm.

(ds)