Wenn der Postmann gar nicht klingelt: Cyber-Angriff bei britischer Royal Mail

Eines der größten britischen Post-Unternehmen, die Royal Mail, ist Opfer eines Cyber-Vorfalls geworden. Dadurch komme es zu einer schwerwiegenden Unterbrechung der internationalen Export-Dienstleistungen.

Die Royal Mail schreibt dazu, dass sie "vorübergehend nicht in der Lage [sind], Sendungen nach Übersee zu verschicken." Das Unternehmen empfehle den Kunden dringend, alle Exportsendungen zwischenzeitlich zurückzuhalten, während Royal Mail an der Lösung des Problems arbeite. Bei Sendungen, die bereits verschickt wurden, könne es zu Verzögerungen kommen.

Auch eingehende Sendungen der Royal Mail betroffen

Der Import-Bereich biete weiterhin alle Dienste an, mit minderschweren Verzögerungen. Die "Parcelforce Worldwide"-Dienste funktionierten zwar noch zu allen internationalen Zielen, allerdings sollten Kunden hier mit ein bis zwei Tagen Verzögerung rechnen.

Auch auf Twitter informierte Royal Mail Kunden über den Ausfall der internationalen Brief- und Paketexporte.

Royal Mail erläutert weiter, dass deren Teams rund um die Uhr an der Störungsbeseitigung arbeiteten. Das Unternehmen habe umgehend eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und arbeite mit externen Experten zusammen. Den Vorfall habe der Post-Dienstleister den Regulierungsbehörden und relevanten Sicherheitsbehörden gemeldet.

Viele Unternehmen unterschätzen die Gefahr durch Cyberangriffe. Das sieht etwa die IHK Brandenburg so. Dabei können die Folgen äußerst weitreichend sein. So ist erst kürzlich der Fahrradbauer Prophete aufgrund einer Cyber-Attacke Ende November vergangenen Jahres in die Insolvenz gerutscht.

