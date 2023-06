Apple stellt eine Serienfolge "Silo" auf Twitter

Die Fernsehserie zu Hugh Howeys populärer dystopischer ScIFi-Buchreihe "Wool" läuft derzeit auf Apple TV+. Am heutigen Freitag wird das Finale der ersten Staffel mit zehn Folgen ausgestrahlt. Passend dazu hat Apple in dieser Woche eine für den Konzern ungewöhnliche Werbemaßnahme unternommen: Er zeigt die komplette erste Episode der Show auf Twitter. Die knapp 60 Minuten lange Folge führt in das komplexe Universum ein und soll Usern Lust darauf machen, zumindest ein Probeabo des Streamingdienstes abzuschließen. Zum Anschauen reicht schlicht der Aufruf des Tweets.

Anzeige

"Wool" war ein Welterfolg

Die "Wool"-Reihe, die mit dem Roman "Silo" (deutscher Titel) beginnt – wie auch die Apple-TV+-Serie heißt –, wurde 2011 erstmals auf Englisch veröffentlicht. Autor Howey hatte sich einer damals noch ungewöhnlichen Vertriebsmethode bedient und das Buch anfangs ganz ohne Verlag über die Amazon-E-Book-Plattform Kindle vertrieben. Er verkaufte schnell eine halbe Million Exemplare. Hollywood interessierte sich schnell dafür, allerdings dauerte es noch mehr als ein Jahrzehnt, bis schließlich eine große TV-Serie daraus wurde.

Dass "Wool" für Apple TV+ kommt, wurde bereits 2021 angekündigt. Hauptdarstellerin ist Rebecca Ferguson, bekannt aus "Mission: Impossible". Weitere Stars sind Rashida Jones ("Parks and Recreation"), David Oyelowo, Rapper Common und Tim Robbins, letzterer spielt einen Bösewicht. Wie schon bei der extrem aufwendigen "Foundation"-Zyklus-Verfilmung für TV+ setzt Apple bei "Silo" auf sogenanntes World Building, will also eine ganz neue SciFi-Welt für "Wool" erschaffen. Das bedeutet, dass sich der Konzern natürlich auch gleich mehrere Staffeln vorgenommen hat.

Leben unter der Erdoberfläche

Howeys "Wool" spielt in einer Welt, in der das Leben auf der Erdoberfläche aufgrund einer toxischen Umgebung unmöglich geworden ist und die Menschen in sogenannten Silos unter der Erde leben müssen. Ferguson ist Juliette, eine Mechanikerin, die zum Sheriff ernannt wird und gegen eine gefährliche Verschwörung kämpfen muss. Das komplexe "Wool"-Universum galt eigentlich als unverfilmbar – entsprechend waren Fans gespannt, was Creator Graham Yost – bekannt von Produktionen wie "Broken Arrow", "Speed" oder "Justified" – aus dem Buch macht.

Anzeige

Die Kritiken zu "Silo", das am 5. Mai seine Premiere hatte und Apple-TV+ typisch dann im Wochenrhythmus – manchmal mit zwei Folgen – ausgestrahlt wurde, waren wohlwollend. Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes gaben die Profi-Kritiker eine durchschnittliche Bewertung von 87 Prozent ab, beim Publikum lag diese bei 88 Prozent. Apple TV+ kostet aktuell 7 Euro im Monat, es gibt aber auch ein etwas günstigeres Jahresabo. Der Dienst kann einen Monat kostenlos getestet werden, im Netz sind aber auch längere Probephasen mit drei Monaten zu finden, etwa bei Elektronikhändlern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)