Werbetarif von Netflix jetzt auch auf dem Apple TV verfügbar

Das im November 2022 eingeführte werbefinanzierte Abo von Netflix funktioniert jetzt auch auf dem Apple TV. Der günstigere Tarif war in den ersten Monaten offenbar aufgrund technischer Hürden zunächst nicht auf der TV-Box von Apple nutzbar. Vermutlich bereitete das dynamische Einspielen von Werbeblöcken Probleme. Mit Version 2.3 ist der Tarif jetzt aber auch auf der Set-Top-Box verwendbar.

Die Beobachtung, dass das Update die Hürde aus dem Weg räumt, teilte zunächst ein Reddit-Nutzer aus Deutschland. Das zunächst in zwölf Ländern an den Start gegangene Angebot kostet 4,99 Euro pro Monat – drei Euro weniger als der Basic-Tarif. Hierfür erhalten Abonnenten die Filme und Serien in 720p/HD-Auflösung. Laut Netflix werden pro Stunden durchschnittlich vier bis fünf Minuten Werbung eingespielt.

Ein großer Ansturm auf das günstigere Angebot blieb allerdings zunächst aus. In den USA errechneten Marktforscher, dass nur neun Prozent aller Kontoeröffnungen bei Netflix im November auf das neue Werbeabonnement entfielen. Ein Grund für das fehlende Interesse könnten auch Einschränkungen sein, wie etwa das Fehlen von Titeln im Angebot oder eben die Nicht-Verfügbarkeit für das Apple TV. In der Windows-App von Netflix und auf der PlayStation 3 ist der Werbetarif laut Support-Seite von Netflix aber weiterhin nicht verfügbar.

(mki)