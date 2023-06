Werbung im App Store: Apple will Haupt-Banner besser abheben

Apple passt seine Werbeplattform an: Der prominenteste, erst seit wenigen Monaten verfügbare Werbeplatz in der Hauptansicht des App Stores soll ab Juli 2023 in einem neuen Format erscheinen, wie das Unternehmen mitteilte. Damit wird das Werbebanner beim Öffnen der App sofort komplett sichtbar sein. Zugleich hebt sich das kompaktere Banner deutlicher von den anderen in der Heute-Ansicht gesammelten und unbezahlten App-Empfehlungen ab – bislang ist die Werbeanzeige von diesen nur durch eine sehr kleine Markierung als "Ad" zu unterscheiden.

Neues Banner ab iOS 16.4 – nicht auf iPad

Das neue kompaktere Format macht es für Apple und Werbetreibende zudem einfacher: Werbekampagnen können schneller eingereicht und von Apple abgenickt werden, weil der Konzern kein Extra-Bildmaterial für die Anzeige mehr prüfen muss. Das Banner verweist dann direkt auf eine spezielle Produktseite der App.

Dieses neue, sofort sichtbare Banner wird nur auf iPhones ab iOS 16.4 erscheinen, in älteren Versionen des Betriebssystems bleibt das große Format bestehen. Apple hat außerdem seine Werbe-Richtlinien aktualisiert und untersagt nun gewalttätige, beleidigende, sexuell eindeutige und "anderweitig unangemessene" App-Icons und App-Bezeichnungen in den Bannern.

Apples wachsendes Werbegeschäft

In den letzten beiden Jahren hat Apple die Bannerplätze im App Store deutlich ausgebaut: Zu Beginn erschien Werbung nur in den Suchergebnissen, dann auch auf der Suchseite sowie auf den App-Seiten bei den Vorschlägen – sowie seit Oktober 2022 auch auf der Hauptseite. Erlaubt ist ausschließlich Werbung für Apps im App Store. Laut Apple wird der App Store von über 600 Millionen Nutzern pro Woche aufgerufen. Auch Abo-Nepp-Apps nutzen die Werbeplattform in jüngster Zeit, um gezielt neue Nutzer zu gewinnen.

