Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

Corona hin oder her – manche Hackerspaces müssen auch mitten in einer Pandemie umziehen, so derzeit in Lübeck und Düsseldorf. An vielen Orten stehen derweil weiter Online-Events auf dem Plan, so etwa bei "Jugend hackt".

"Jugend hackt" geht weiter

Nach einigen Absagen und Umzügen ins Internet stehen nun die Termine von "Jugend hackt" für dieses Jahr fest. Die Initiative organisiert Wochenend-Hackathons für Kinder und Jugendliche, die beim Programmieren und Hardwarebasteln von erfahrenen Mentorinnen und Mentoren unterstützt werden. Ende August geht es mit einem Online-Event in Linz im Rahmen der Ars Electronica los (28. bis 30. August). Im September wird dann vom Eigenbaukombinat Halle und in Hamburg jeweils ein weiteres Online-Treffen organisiert. Für all diese Termine ist die Anmeldung derzeit schon möglich. Jugendliche aus Gruppen, die in der Technik unterrepräsentiert sind, wie Mädchen oder Jugendliche mit Fluchterfahrung, sind besonders eingeladen, bei den Veranstaltungen mitzumachen.

Im November sollen dann in Heidelberg und Köln zwei Veranstaltungen stattfinden, die jeweils vor Ort durchgeführt werden. Definitiv abgesagt sind das jährliche Treffen in Berlin mit 120 Jugendlichen und die Events in Ulm und der Schweiz. Kurzfristig könnten auch noch weitere Termine hinzukommen.

Lokallabore in Sachsen

An drei Standorten in Sachsen starten das fahrende Fablab, das Fabmobil, und die Drosos-Stiftung jetzt mit sogenannten Lokallaboren. In Weißwasser, Annaberg-Buchholz und Löbau sollen mit regionalen Partnern selbstorganisierte Digitalwerktstätten entstehen. Während die Räume von den Regionalpartnern gestellt werden, stellt das Fabmobil die technische Grundausstattung und berät beim weiteren Aufbau. Welche Ausstattung die einzelnen Lokallabore bekommen sollen, wird derzeit in Workshops vor Ort mit Jugendlichen entwickelt.

Online-Ausstellung zum Reparieren

Vor knapp einem halben Jahr wurde die Ausstellung "Zusammen/Schrauben" des Citizen-Science-Projekts "Repara/kul/tur" erstmals gezeigt und sollte anschließend eigentlich an verschiedenen Orten in Deutschland zu sehen sein. Stattdessen ruhen die Exponate derzeit in ihren Transportkisten. Um dennoch die Ergebnisse des Projekts zu zeigen, hat das Team nun eine Online-Ausstellung konzipiert und umgesetzt, die ab sofort angesehen werden kann. So geht es etwa um Reparatur im Alltag, das richtige Werkzeug oder die Frage, wie man sich am besten um die Gegenstände im eigenen Leben kümmert. Im kommenden Jahr soll die Ausstellung dann wieder verliehen werden.

Fablab- und Makerspace-News

Das Fablab Lübeck zieht derzeit auf dem Campus Lübeck um – aus dem Keller des Gebäude MFC 2 in den Keller des Gebäudes MFC 8. Bis Mitte September sollen die Umzugsarbeiten abgeschlossen sein.

Umgezogen wird auch in Düsseldorf. Der Hackspace in der Hüttenstraße war zu klein geworden, deswegen entsteht gerade das Chaosdorf 4.0 in der Sonnenstraße 58. Im Herbst soll der Umzug abgeschlossen sein.

Im Vitus Center in Mönchengladbach hat vor kurzem eine "Pop-Up-Bib" eröffnet, um die Renovierung der Stadtbibliothek zu überbrücken. Neben Büchern zum Ausleihen gibt es dort auch einen Makerspace mit 3D-Druckern und Lasercuttern.

Mehr Maker-Termine

Diese und weitere Termine stehen laufend aktualisiert in unserem Veranstaltungskalender. Dort könnt ihr auch eigene Termine eintragen. Orte zum Selbermachen in Eurer Nähe findet ihr in unserer Makerspace-Karte – dort sind auch die kommenden Maker Faires verzeichnet. Haben wir etwas übersehen? Dann freuen wir uns über Hinweise. (hch)