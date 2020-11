Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

Gute Nachrichten für Makerinnen und Maker rund um München (abseits der aktuellen Corona-Einschränkungen): Die WerkBox3 hat neue Räume gefunden und auch das Fablab Oberland ist endlich Wirklichkeit geworden. Nach dem Reparaturmonat Oktober geht es im Bereich Nachhaltigkeit mit einem Blick auf die Zukunft der Kleidungsproduktion weiter. Außerdem lädt das Netzwerk Reparatur-Initiativen zur Online-Vernetzung ein.

Neues Fablab in Gmund

Bereits seit einem Jahr fährt der Bus „Hubertus“ als Vorbote des Oberlabs durch das Münchner Oberland. Nach langer Planung ist es nun endlich soweit: Ab November gibt es in der Tölzer Straße 3a in Gmund am Tegernsee eine feste Mitmachwerkstatt. Auf eine Eröffnungsfeier wird derzeit verzichtet – sie soll später aber nachgeholt werden. Das Oberlab verfügt dabei über sechs Fachbereiche: 3D-Druck, Holz, Elektronik, Software, eine Schneidwerkstatt mit Lasercutter und Plottern sowie einem Labor für biologische und chemische Experimente. Im Bereich Textilien sind derzeit nur Workshops geplant.

Bis zum Jahresende stehen etwa Termine zu 3D-Druck-Konstruktion mit OpenSCAD und selbstgenähten Geldbörsen auf dem Pogramm. Jeden Dienstag wird das Oberlab am „Tüftel Tuesday“ außerdem für Nicht-Mitglieder geöffnet (die Teilnahme ist aktuell nur mit Anmeldung möglich). Durch eine Förderung der Bildungsstiftung der Stadtwerke München (SWM) wird übrigens auch Hubertus im kommenden Jahr weiter fahren und Schulen, Bildungseinrichtungen und Veranstaltungen besuchen.

Reparaturwissen online

Das Netzwerk Reparatur-Initiativen hat im Sommer drei Webinare zu Grundlagen des Reparaturwissens veranstaltet. Themen waren die Reparatur von Staubsaugern, CD- und DVD-Playern und Wissenswertes zu Messtechnik und Löten. Die Webinare können nun online nachgeschaut werden. Auf der Seite finden sich auch weitere Handreichungen für Repair Cafés, etwa zur Reparatur von Kaffeevollautomaten oder Nähmaschinen.

Um die Arbeit rund um Vernetzung und Repair Cafés online weiter voran zu bringen, gibt es bis zum Ende des Jahres noch einige Netzwerkabende zum Austausch: jeweils dienstags von 19 bis 21 Uhr, am 3. und 17. November, sowie am 1. und 15. Dezember. Zusätzlich gibt es eine Datenbank, in der Aktive aus Repair Cafés ihre Kenntnisse und Kontaktdaten für weiteren Austausch und Reparaturanfragen eintragen können.

Neue Unterkunft für die WerkBox³

Ende Juli hatte die WerkBox³ ihre Tore geschlossen – nun geht es weiter. Seit Oktober ist die Werkstatt in einer ehemaligen Fahrzeughalle der Münchner Stadtentwässerung untergebracht, im Kreativlabor am Leonrodplatz. Bereits offen ist die neue Töpferwerkstatt und auch das Repair Café hat seine Arbeit am letzten Dienstag im Monat wieder aufgenommen. Bald sollen auch die Schweißkurse wieder starten. Für den weiteren Ausbau der Räume wird noch Unterstützung gesucht. Jeden Mittwoch ist die WerkBox³ außerdem zwischen 19 und 20 Uhr für Interessierte ohne Anmeldung geöffnet, die eigene Projekte umsetzen wollen.

Online-Hackathon "Hack Your Fashion"

Kann Kleidung wieder in Deutschland hergestellt werden? Welche Chancen bietet Upcycling für Startups? Um diese Fragen rund um nachhaltige Kleidung geht es vom 5. bis 8. November beim Online-Hackathon "Hack Your Fashion". Während der drei Tage stehen verschiedene Workshops, Symposien und ein Planspiel auf dem Programm, in denen die Zukunft der Textilproduktion diskutiert wird. Selber gemacht wird dabei auch, wenn Künstlerin Simone Meentzen im DIY-Workshop in die Grundlagen des Webens einführt.

Der Hackathon ist ein Projekt der gemeinnützigen Organisation Wissenschaft im Dialog und der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin im Wissenschaftsjahr Bioökonomie. Die Teilnahme ist kostenlos. Als Plattformen werden der Videokonferenzanbieter Zoom und der Messaging-Dienst Slack genutzt. Die Anmeldung ist bis zum 5. November möglich.

Fablab- und Makerspace-News

Zum 31. Oktober hat in Wittlich ein Makerspace in der Neustraße 6-12 geöffnet. Derzeit werden noch Ehrenamtliche gesucht.

Die Offene Nähwerkstatt Kabutze in Greifswald ist umgezogen. Seit Mitte Oktober ist sie Teil des Kultur- und Initiativenhauses Straze in der Stralsunder Str. 10.

Die Initiative Hey Alter!, die ausrangierte Rechner für Schülerinnen und Schüler fit macht, ist nach Augsburg expandiert. Die Hardware kann von Montag bis Freitag (9 bis 13 Uhr) oder am Donnerstag zwischen 14 und 18 Uhr im Freiwilligenzentrum Augsburg oder nach Absprache im OpenLab abgegeben werden.

Mit dem aktuellen Schuljahr starten die ersten regionalen Netzwerke der Initiative Make Your School, die Hackdays an Schulen anbietet. Zu Beginn sind Netzwerke in Ostwürttemberg, in der Nordheide, in Thüringen, im Großraum Braunschweig und in Sachsen dabei. 2021 soll das Netzwerk weiter wachsen.

Drei neue regionale Labs gibt es auch von Jugend Hackt: Im Oktober öffnete bereits das Lab Cottbus, das vom Fablab Cottbus betreut wird. Am 19. November startet das Lab Heilbronn der Hochschule Heilbronn und am 2. Dezember das Lab Heidelberg im Makerspace des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI). Dort werden künftig über die jährlichen Hackathons hinaus regelmäßige Events für Jugendliche angeboten.

Mehr Maker-Termine

Diese und weitere Termine stehen laufend aktualisiert in unserem Veranstaltungskalender. Dort könnt ihr auch eigene Termine eintragen. Orte zum Selbermachen in Eurer Nähe findet ihr in unserer Makerspace-Karte – dort sind auch die kommenden Maker Faires verzeichnet. Haben wir etwas übersehen? Dann freuen wir uns über Hinweise. (hch)