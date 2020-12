Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

Auch zum Ende des Jahres bleibt es in den meisten Maker- und Hackspaces weiterhin ruhig. Weihachtsfeiern, Ausstellungen und der traditionelle Chaos Communication Congress zum Abschluss des Jahres sind ins Netz gezogen.

Makerspace Wittlich eröffnet

Am 29. Oktober öffnete – zumindest kurzfristig – in der Altstadt von Wittlich der neue Makerspace. Zur Begrüßung kamen neben Bürgermeister Joachim Rodenkirch einige Gäste aus der Lokalpolitik, denn an dem Projekt sind zahlreiche Einrichtungen der Stadt beteiligt. Für den Makerspace haben sich die Stadtbücherei, das Haus der Jugend und die Volkshochschule mit der Stadtverwaltung, dem Mehrgenerationenhaus und der Caritas zusammengetan. Sie wollen damit einen Ort des Lernens, der Kreativität und der Umsetzung von Ideen schaffen. Finanziert wird der Space über das Förderprogramm „Vor Ort für alle“ der Bundeskulturbeauftragten und des Landwirtschaftsministeriums, das Bibliotheken im ländlichen Raum unterstützt.

(Bild: Carl Münzel)

Zur Ausstattung in der Neustraße 6-12 gehören eine CNC-Fräse und 3D-Drucker für die Produktion von Gegenständen und eine Siebdruckpresse, um Textilien individuell zu bedrucken. Geplant sind außerdem Kurse wie das Programmieren kleiner Roboter mit Grundschulkindern. Schließlich können im Makerspace Wittlich auch Filme gedreht und bearbeitet werden. Zur Eröffnung gab es daher gleich einen Imagefilm über den Makerspace von einer Studentin zu sehen. Am 31. Oktober war der Space noch einmal am Tag der Offenen Tür für Interessierte geöffnet – dafür kam sogar Iron Man in seiner selbstgebauten Rüstung vorbei und begeisterte insbesondere die kleinen Besucher. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen wird der offizielle Betrieb allerdings erst später starten.

Zum Nachschauen: OpenBike-Konferenz

Aus einfachen Stadträdern macht das Projekt OpenBike appgesteuerte Sharingräder. Im August gab es eine Online-Konferenz rund um die Sharing-Plattform – die damals gefilmten Vorträge können nun auf YouTube nachgesehen werden.

Modellwerkstätten für Jugendarbeit gesucht

Der Verbund Offener Werkstätten und die DROSOS-Stiftung suchen drei „Versuchslabore“ aus dem Osten Deutschlands, die ihre Jugendarbeit vorantreiben wollen. Diese Modellwerkstätten sollen über drei Jahre sowohl finanziell, als auch mit Know-How unterstützt werden. In der Zeit sollen regionale und überregionale Kooperationen auf die Beine gestellt werden, die Finanzierung möglichst langfristig gesichert und die Organisation professionalisiert werden. Interessierte Werkstätten können sich bis zum 23. Dezember beim Verbund bewerben.

Reparieren in der Schule

Das Re-Use- und Reparaturnetzwerk Österreich (RepaNet) hat unter dem Titel Let’sFIXit neue Unterrichtsmaterialien veröffentlicht, um Kinder zwischen 10 und 14 Jahren an das Reparieren heranzuführen. Die Unterlagen sind in fünf Module aufgeteilt: einen Einstieg ins Thema, Elektronikgeräte, Fahrräder und Mobilität, Textilien sowie eine Toolbox für den Unterricht. Darin sind jeweils Hintergrundinformationen und Praxisaufgaben enthalten. Die Module könnten in unterschiedlichen Fächern von Biologie und Werken über Geographie bis hin zum Deutschunterricht eingesetzt werden, so RepaNet. Besonders empfohlen werden dabei ein fächerübergreifender Reparatur-Schwerpunkt oder Themenwochen.

