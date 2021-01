Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

Nach dem ungewohnten Ende von 2020 – etwa erstmals mit einer Remote Congress Experience – startet auch 2021 noch ganz im Zeichen der Covid19-Pandemie. Durch die Einschränkungen fürchten derzeit einige Hackspaces und Werkstätten um ihr Weiterbestehen. Wer seinen lokalen Space unterstützen möchte, findet dazu meist Informationen auf der entsprechenden Webseite oder Social-Media-Profilen. Los geht es aber mit guten Nachrichten aus Wien.

Baustart in Wien

Happylab-Geschäftsführer Karim Jafarmadar und Roland Stelzer in den neuen Räumen. (Bild: Happylab Wien)

Das Happylab Wien vergrößert sich: In diesem Frühling geht es in den neuen Standort im Stuwerviertel, der mit 900 Quadratmetern gleich mehr als dreimal soviel Fläche wie bisher bietet. Dort sollen mehr Maschinen aus den Bereichen Metall- und Holzbearbeitung und Finishing einziehen. Neu ist auch ein Co-Working-Space. "Im neuen Happylab im Stuwerviertel können Prototyping, Produktentwicklung und Kleinserienfertigung an einem Ort umgesetzt werden" soe die Geschäftsführer Karim Jafarmardar und Roland Stelzer. Schließlich sollen mehr Schulungen und Coachings durchgeführt werden, darunter Maßnahmen, um Makerinnen zu erreichen.

Die Umzugskosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro werden zur Hälfte über das Programm Innovationswerkstätten des österreichischen Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) finanziert. Eine weitere Viertelmillion kommt von der Wirtschaftsagentur Wien – das Happylab ist das Leitprojekt der Wirtschaftsstrategie Wien 2030 zum Thema "Smarte Produktion in der Großstadt". Für die kommenden vier Jahre stellt schließlich die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) Zuschüsse in Höhe einer halben Million Euro bereit. Wer lieber praktisch arbeiten möchte, kann den Umzug auch beim Inbetriebnehmen und Testen der Maschinen, Malern, der Elektrik oder Bau neuer Möbel helfen.

Bundesweites Online-Reparaturcafé

Wie kann Reparaturhilfe online angeleitet werden? Das können Interessierte und Reparierende in der Woche vom 1. bis 6. Februar ausprobieren. Dann will das Netzwerk Reparatur-Initiativen ein Online-Reparaturcafé mit Aktiven aus ganz Deutschland auf die Beine stellen. Reparaturwissen kann dabei orts- und projektübergreifend ausgetauscht werden, außerdem besteht die Chance, sich zu vernetzen. Bereits jetzt organisieren einige Repair Cafés regelmäßige Online-Treffen. Interessierte Initiativen können sich für das Event im Februar beim Netzwerk anmelden, das auch bei Fragen zur Verfügung steht. Eine Handreichung zur Organisation eigener Reparaturformate ist bereits online.

