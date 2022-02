Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

Der Februar startet mit schlechten Nachrichten, denn in Stuttgart muss der Shackspace dringend neue Räume finden. Außerdem wird weiterhin online gelernt – in der Lausitz gibt es dafür jetzt die Tüftelseminare.

Aus für den Stuttgarter Shackspace?

Nach über 10 Jahren muss der Shackspace in Stuttgart zur Mitte des Jahres aus der Ulmer Straße ausziehen. Zum 30. Juni wurde dem Hackerspace gekündigt, da das Gebäude abgerissen wird. Jetzt wird eine neue Location gesucht – nach einem pandemiebedingten Mitgliederschwund und den steigenden Mietpreisen dürfte dies allerdings zur Herausforderung werden und deutlich kleinere Räume bedeuten. Dabei bietet der Space mit der Linux User Group, dem CCC, Freifunk, einem Repair-Café und dem Verein zum Erhalt historischer Computer gleich einer Reihe lokaler Initiativen eine Heimat.

Wie und wo es weitergehen könnte, wird zunächst am 10. Februar bei einem Krisenplenum besprochen werden. Am 12. Februar geht es mit einem Workshop zum nötigen Umzug direkt weiter. Wer da keine Zeit hat, kann sich auf der Mailingliste zum Umzug anmelden. Außerdem freut man sich in Stuttgart über sachdienliche Hinweise auf geeignete Räume und Spenden. Andernfalls droht einem traditionsreichen Hackerspace nach insgesamt 13 Jahren das Aus.

Lausitzer Tüftelseminare

Seit Anfang des Jahres wird in der Lausitz online gelernt, wie 3D-Druck und -Modellierung, CNC-Fräsen und Lasercutting funktionieren: Das Netzwerk der Offenen Werkstätten vermittelt in den Lausitzer Tüftelseminaren einen Einblick in die Welt der Maker. Zu den Inhalten gehören die Konstruktion von Ersatzteilen und Adaptern für Spielzeug und andere Kleinteile. Im März werden auch einmal Osterhasen modelliert und 3D-gedruckt. Bei Interesse können die Teilnehmenden später die Technikschule Lübbenau besuchen.

Die Lausitzer Tüftelseminare werden im Rahmen des Projekts Mobile Fablabs (MoFab) in Kooperation mit der AWO Südbrandenburg und dem Fablab Cottbus angeboten. Neben einem Einblick in die Werkstätten der Lausitz bieten sie die Möglichkeit, gemeinsam zu werkeln und Neues zu erfinden. Für die Teilnahme wird um Anmeldung per E-Mail gebeten.

