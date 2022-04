Werkstattberichte: Neues aus den Fablabs und der Makerszene

Erst im Februar hatten wir von der dringenden Raumsuche des Shackspace berichtet, nun gibt es ein Update. Außerdem stehen vom Hilfsmittel-Hackathon über Sommer-Events bis hin zur MINT-Lehrkräfte-Ausbildung zahlreiche Termine vor der Tür. Und das Fablab Bremen hat sich eine niedliche Aktion für kleine (und große) Maker überlegt.

Förderung für Makerspaces

Makerspaces, die kurzfristig Angebote für Geflüchtete schaffen wollen, können beim Verbund Offener Werkstätten Fördermittel beantragen – für Repair Cafés, Jugendangebote oder sogar gemeinsame Kochabende. Voraussetzung ist ein gültiger Freistellungsbescheid der Organisation, außerdem sollte möglichst eine Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen, Unterkünften oder Geflüchteten bestehen. Zur Verfügung stehen rund 20.000 Euro, die aus dem Projekt Maker vs. Virus über sind. Dazu gibt es eine Webseite, auf der Werkstätten und Hackspaces ihre Angebote bewerben können.

Shackspace vor Umzugsherausforderung

Der Stuttgarter Shackspace hat neue Räume gefunden und wird rund 450 Meter von seiner bisherigen Unterkunft einziehen, in der Ulmer Straße 300 ("U300"). Sechs der Räume im Erdgeschoss des Gebäudes werden zur neuen Heimat, wobei der Verein zum Erhalt klassischer Computer dort ebenfalls unterkommen wird. Für nötige Renovierungsarbeiten und den eigentlichen Umzug werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Dabei stehen einige Herausforderungen an.

Denn derzeit sind im Shackspace rund 230 Kubikmeter an Material und Geräten vorhanden. Das entspricht circa 11 bis 12 Fahrten mit einem 7,5-Tonner, so erste Schätzungen aus dem Space. Neben der üblichen Hackerspace-Ausrüstung sind etwa ein Getränke- und ein Snackautomat, Telefonzellen und ein Klavier vorhanden. Allerdings kann nicht alles mitgenommen werden, denn mit dem Umzug verkleinert sich der Shackspace deutlich, von 14 Räumen und 450 Quadratmeter auf gerade einmal 150 Quadratmeter. Bis zum 30. Juni muss der alte Space geräumt sein. Seit Anfang des Monats wird im neuen Space schon renoviert.

Makerspace in Dortmund

Mitten in Corona hat der Makerspace der Technischen Uni Dortmund seine Türen geöffnet – im TechnologieZentrumDortmund (Emil-Figge-Str. 80). Auf 300 Quadratmetern sind dort die Arbeitsbereiche Textil, Elektronik, Holzbearbeitung, Lasercutter, 3D-Druck und 3D-Scan zu finden, ebenso wie Hilfe bei den Themen AR/VR, App-Entwicklung, KI und Datenanalyse. Ein fünfköpfiges Team unterstützt die digitale und physische Prototypenentwicklung. Neben Start-ups und Mitarbeitenden der Uni sind auch Studierende und alle anderen Tüftler willkommen.

Hilfsmittel-Hackathon in Wien

Der WBT-Hackathon für Assistierende Technologien sucht noch nach Makerinnen und Makern. Am 22. und 23. April werden im Wiener Happylab Hilfsmittel wir eine flexible Tablethalterung und ein Rollstuhltisch entwickelt und am 3D-Druck mechanischer Hilfsmittel gearbeitet. Die Anmeldung zum Mitmachen ist noch bis zum 10. April möglich.

Sommervorschau für Maker

Wer lieber gemeinschaftlich bastelt, statt am Strand allein ein Buch zu lesen, könnte diesen Sommer wieder fündig werden.

Die Gulaschprogrammiernacht (GPN) macht als Factory Reset vom 19. bis 22. Mai den Anfang. Wie gewohnt in Karlsruhe.

Der Verein Teckids veranstaltet auf dem Jugendzeltplatz in Bonn im Sommer zwei Freizeiten mit Technikbasteleien, die Hack'n'Sun: vom 29. Juni bis 2. Juli und 3. bis 6. Juli. Die Anmeldung ist bereits offen.

Ein noch namenloses Event plant die Un-Hackbar aus Unna: vom 22. bis 24. Juli geht auf die Heidekneipe in Schwerte.

Vom 15. bis 30. August plant das LeineLab Hannover die Summer School22. Derzeit werden Ideen gesammelt.

Für das Hacken Open Air in Gifhorn, vom 30. August bis 3. September, ist bereits der Vorverkauf gestartet.

Nach dem Sommer: Vom 11. bis 13. November sollen die Labortage im Hackerspace Bochum stattfinden.

Maker Education: RoboSDG

Ab dem Sommer startet die Initiative RoboSDG in Österreich verschiedene Seminare für Lehrkräfte, die den Bau von Robotern in ihrem Unterricht einsetzen wollen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Robotern, die bei der Erreichung der internationalen Nachhaltigskeitsziele helfen, den Sustainable Development Goals (SDG). Ein weiterer Schwerpunkt von RoboSDG ist die Gender-Didaktik in der Technologievermittlung.

Badges sammeln im Fablab Bremen

MiniMaker-Badge (Bild: Fablab Bremen)

Im Fablab Bremen gibt es jetzt Badges zu sammeln, die für Wissen in Theorie und Praxis verliehen werden. So bekommen MiniMaker ein Abzeichen, wenn sie einige Programmieraufgaben gelöst haben, grundlegende Werkzeuge bedienen können und Leitfähigkeit verstanden haben. Für "Fabulous Maker" gibt es die Badges in Bronze, Silber und Gold. Sie werden jeweils als gewebte Aufnäher zusammen mit einer Urkunde verliehen. Aber natürlich dürfen die Geehrten auch 3D-Drucke und Sticker der Badges selbst herstellen, so Karin Demuth vom Fablab.

Fablab- und Makerspace-News

In Villingen-Schwenningen ist der vspace.one umgezogen und nun im Gebäude 8 Am Krebsgraben 15 zu finden.

Aus einer FaceShield-Aktion in Nürtingen ist eine Maker-Community entstanden, die einen Makerspace auf die Beine stellen will. Interessierte können montags um 18:30 Uhr in der Hechingerstr. 12 in Nürtingen vorbei kommen.

Der Makerspace der FH Hagenberg ist jetzt offen für Studierende aller Studienrichtungen.

Mehr Maker-Termine

Diese und weitere Termine stehen laufend aktualisiert in unserem Veranstaltungskalender. Dort könnt ihr auch eigene Termine eintragen. Orte zum Selbermachen in Eurer Nähe findet ihr in unserer Makerspace-Karte – dort sind auch die kommenden Maker Faires verzeichnet. Haben wir etwas übersehen? Dann freuen wir uns über Hinweise. (hch)