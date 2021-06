Werkzeugkiste im japanischen Stil bauen

In der aktuellen Make gibt es mal wieder ein Holzprojekt: Unsere schicke Werkzeugkiste aus Holz mit integrierten Griffleisten und dem sicher sitzenden, aber komplett abnehmbaren Deckel ist schnell und günstig selbst gebaut. Da die Maße der Konstruktion variabel sind, kann man die Kiste so stabil und groß oder leicht und kompakt bauen, wie man sie für den eigenen Bedarf braucht – ganz gleich, ob man eine empfindliche Roboterkonstruktion, die notwendigsten Handwerkzeuge oder eine amtliche Kettensäge transportieren will.

Wie man die Kiste baut zeigen wir in der Make 3/21. Wie man zudem die Maße der Kiste variabel anpassen kann, erklären wir in einem ergänzenden Online-Artikel. Bis auf die horrenden Holzpreise steht der clever konstruierten Werkzeugkiste für die heimische Werkstatt also nichts mehr im Weg.

Und so funktioniert der Schließmechanismus der Werkzeugkiste. (Quelle: Texturen: Naoki Kim/Shutterstock.com und captureandcompose/Shutterstock.com)

Weitere Themen im Heft: Smart Home

Mit der Prämisse „geschickt kombiniert“ gelingen mit erstaunlich wenig Aufwand tolle Internet-of-Things-Projekte: Etwa, wenn die gute Alexa Familienmitglieder am Gesicht erkennt und je nachdem den Tag mit Jazz oder Rap startet. Wir haben uns außerdem IoT-Dienste angesehen, die mit Maker-gerechten Schnittstellen und Funktionen aufwarten und richten in unserer Smart-Home-Serie TV und Heimkino mit Home Assistant ein.

