Wertvolle Tools im Kampf gegen Cyberkriminelle – Lösungsansätze direkt vom Profi

Für die "Good Guys" in der Cybersicherheit stellt er die größte Herausforderung dar: der permanente technische Wandel. So geht es täglich darum, Kriminellen möglichst immer einen Schritt voraus zu sein. "Wir müssen uns dazu ständig neben der Arbeit fortbilden", appelliert Jonas Jelinski. Der Cybersicherheits-Experte beim renommierten Innovationszentrum Industrie 4.0 in Regensburg produziert aktuell in Zusammenarbeit mit der heise Academy einen aufschlussreichen Cybersecurity-Videokurs, der noch im Februar an den Start gehen wird.

Das Tutorial, das im Rahmen des Academy-Abos inbegriffen sein wird, liefert spannende Antworten auf brennende Sicherheitsfragen rund um die Industrie 4.0. Konzipiert sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene, vermittelt es anschaulich die Lokalisierung von Problemen und Schwachstellen in Systemen und bietet Lösungen, um diese Lücken zu schließen.

Teilnehmer lernen konkret Gefahrenquellen einer modernen, intelligenten Fabrik kennen. Sie wissen nach der Kurslektüre, wie der technische Wandel zwischen Automatisierungen, Lieferketten, intelligenten Produkten und neuen Mitarbeiterrollen sicherer vollzogen werden kann. Sie kennen die Herausforderungen für eine geschützte Netzwerkarchitektur. In einem Fallbeispiel werden ein Angriff auf die Stromversorgung der Ukraine und dessen Auswirkungen aufgezeigt. Auch erklärt der Experte, wie es zu dem Stuxnet-Angriff auf iranische Uran-Anreicherungsanlagen kommen konnte. Weitere Kapitel des Videokurses widmen sich der Cybersicherheit in der Produktion und dem Umgang mit Datenspeichern in der Cloud.

Wie immer lädt auch dieser Videokurs der heise Academy zum Mitmachen ein, unter anderem durch Quizfragen und die Möglichkeit, Kontakt zum Experten aufzunehmen. Der Kurs soll auf kurzweilige Weise Mitarbeitende in Unternehmen dazu animieren, sich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen.

