Wertvoller Schrott: Milliarden Smartphones werden unsachgemäß entsorgt

Viel zu viele nicht mehr genutzte Elektrokleingeräte liegen in Schubladen oder Garagen herum, so das Ergebnis einer Umfrage des Recyclingverbandes WEEE Forum. Die stellte der Verband anlässlich des Tags des Elektroschrotts am 14. Oktober in Brüssel vor. Befragt wurden 8775 Haushalte in Portugal, den Niederlanden, Italien, Rumänien, Slowenien und Großbritannien. Durchschnittlich 74 elektrische und elektronische Geräte besitzt jeder Haushalt laut der Umfrage.

Der Generaldirektor des WEEE-Forums, Pascal Leroy, sagte: "Wir haben uns dieses Jahr auf kleine Elektroschrottartikel konzentriert, weil sie sehr leicht ungenutzt und unbemerkt in Haushalten anfallen oder in den normalen Mülleimer geworfen werden. Die Menschen neigen dazu, nicht zu erkennen, dass all diese scheinbar unbedeutenden Gegenstände einen großen Wert haben und zusammen auf globaler Ebene riesige Mengen darstellen."

46 Prozent der Befragten gaben an, unbenutzte Elektrogeräte aufzubewahren, weil sie sie in Zukunft möglicherweise wieder verwenden wollen. 15 Prozent gaben an, sie planten, die Geräte zu verkaufen oder zu verschenken. 7 Prozent der Befragten erklärten, sie wüssten nicht, wie sie Elektroschrott entsorgen sollten.

50.000 km hoher Schrott-Turm

Rund 5,3 Milliarden Mobiltelefone und Smartphones werden im laufenden Jahr nach Erkenntnissen des WEEE ausrangiert. Würde man sie übereinander stapeln, so ergäbe es einen Telefonturm mit einer Höhe von etwa 50.000 km. Laut WEEE wissen viele Menschen nicht, welche wertvollen Rohstoffe die Geräte enthalten, darunter Gold, Kupfer, Silber, Palladium und seltene Erden, die wiederverwertet werden können.

Während jedoch viel zu wenige der ausrangierten Geräte tatsächlich recycelt werden, kommen jedes Jahr große Mengen neuer Geräte hinzu. "Allein im Jahr 2022 werden kleine Elektroartikel wie Mobiltelefone, elektrische Zahnbürsten, Toaster und Kameras, die weltweit hergestellt werden, schätzungsweise insgesamt 24,5 Millionen Tonnen wiegen – das Vierfache des Gewichts der Großen Pyramide von Gizeh", erklärte Magdalena Charytanowicz vom WEEE Forum.

Kreislaufwirtschaft dringend gefordert

Virginijus Sinkevičius, EU-Kommissar für Umwelt, Ozeane und Fischerei, sagte: "Das anhaltende Wachstum bei der Produktion, dem Verbrauch und der Entsorgung elektronischer Geräte hat enorme Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima." Abfallvermeidung und die Rückgewinnung wichtiger Rohstoffe aus Elektroschrott seien entscheidend, um eine weitere Belastung der weltweiten Ressourcen zu vermeiden.

Nur durch die Einrichtung einer Kreislaufwirtschaft für Elektronik könne die EU künftig eine führende Rolle bei den Bemühungen spielen, das schnell wachsende Problem des Elektroschrotts anzugehen. Die in elektronischen Geräten vorhandenen Materialien könnten wiederverwendet werden, um etwa Windkraftanlagen, Batterien für Elektroautos und Sonnenkollektoren zu entwickeln.

(dwi)