Western Digital: Doppel-Aktuator verdoppelt Festplatten-Performance

Western Digital hat eine Produktseite zur Ultrastar-Festplatte DC HS760 online gestellt. Sie ist, den Angaben nach zu urteilen, eine nahezu baugleiche Version der DC HS560 mit 20 TByte Kapazität, Conventional Magnetic Recording (CMR) und OptiNAND-Cache. Allerdings weist die DC HS760 einen großen Vorteil auf: Die Lese- und Schreibköpfe der zehn Platter sind zweigeteilt und lassen sich somit in zwei Gruppen ansteuern – Dual-Aktuator genannt.

Im Bestfall verdoppelt das die Geschwindigkeit der Festplatte: Laut Western Digital ist die sequenzielle Übertragungsrate bis zu doppelt so hoch, die IOPS bei zufälligen Zugriffen steigen um bis zu 70 Prozent. Die DC HS560 schafft maximal 291 MByte/s, sodass die HS760 an den 600 MByte/s kratzen könnte. Unter Idealbedingungen wäre die Festplatte sequenziell folglich so schnell wie SATA-SSDs – die IOPS lägen selbst im 1000er-Bereich aber noch weit zurück.

Eine 37-prozentige Effizienzsteigerung (IOPS pro Watt) bedeutet, dass die DC HS760 für ihre Leistungssteigerung mehr elektrische Energie benötigt als die DC HS560 – letztere kommt unter Last auf bis zu 9,3 Watt.

Für Windows und Linux wie zwei HDDs

Die Leistungssteigerung ist prinzipbedingt aber an eine Voraussetzung geknüpft: Die Daten, auf die man zugreift, müssen auf unterschiedlichen Plattergruppen liegen, damit beide Aktuatoren gleichzeitig arbeiten können. Um die Auslastung zu verbessern, meldet sich die DC HS760 gegenüber Betriebssystemen wie zwei 10-TByte-Festplatten, die sich getrennt ansprechen lassen.

Konkurrent Seagate führte die Dual-Aktuator-Technik Ende 2022 mit der Exos 2X18 ein. Anders als die beiden Exos-2X18-Modelle mit 16 (ab 597,79 €) und 18 TByte Kapazität (ab 664,89 €) gibt es die DC HS760 nur mit SAS-Anschluss. Alle Dual-Aktuator-Festplatten sind primär für Server gedacht. Zum Auslieferungstermin und Preis äußert sich Western Digital bislang nicht.

(mma)