Western Digital My Book: Externe Festplatten mit 22 und 44 TByte

Die externen Festplatten aus Western Digitals Baureihen My Book und My Book Duo gibt es jetzt auch mit 22 TByte großen HDDs. Das My Book 22 TByte nutzt ein einzelnes Modell, die Duo-Version zwei Stück mit insgesamt 44 TByte Speicherkapazität.

Details zu den internen HDDs gibt WD keine an, allerdings dürften diese baugleich zu den 22-TByte-Modellen der Serien Red Pro NAS, Gold, Purple Pro und Ultrastar DC HC570 sein, die 10 Pattern in Kombination mit einem OptiNAND genannten Flash-Speicher verwenden. Auf letzterem speichert WD Nutzdaten, etwa die Prüfsummen zur Fehlerkorrektur und Synchronisationsblöcke, was eine höhere Datendichte auf den Pattern ermöglicht.

Das NAND-Flash puffert keine Dateien zur Geschwindigkeitserhöhung. Dafür ist typischerweise ein 512 MByte großer DRAM-Cache zuständig. WDs 22-TByte-Festplatten drehen mit 7200 Umdrehungen pro Minute und setzen auf Conventional Magnetic Recording (CMR) und sind intern über SATA 6 Gbit/s angebunden.

USB-Festplatten

Ein Mikrocontroller übersetzt das SATA-Signal zu USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, früher USB 3.0 genannt). Beim einfachen My Book verwendet WD auch weiterhin einen Micro-B-Buchse – ein Kabel von Micro-B auf USB Typ A liegt bei.

Das My Book Duo hat drei USB-Anschüsse (jeweils USB 3.2 Gen 1), darunter ein Typ-C-Port. Ein RAID-Controller beherrscht wahlweise RAID 0 zur Geschwindigkeitserhöhung oder RAID 1 zur Erhöhung der Sicherheit, indem alle Daten der ersten Festplatte auf der zweiten gespiegelt werden. Eine Hardware-Verschlüsselung per AES-256 beherrschen beide My-Book-Varianten.

Die Preisempfehlung des My Book 22 TByte orientiert sich an den Preisempfehlungen für die anderen 22-TByte-HDDs – 678 Euro ruft der Hersteller auf. Das My Book Duo 44 TByte ist mit 1688 Euro deutlich teurer. Händler unterbieten die Preisempfehlungen des My Book 22 TByte (ab 624,32 €) und My Book Duo 44 TByte (ab 1586,79 €) bereits, erreichen aber noch nicht die Straßenpreise für die Ultrastar DC HC570 (ab 434,21 €).

(mma)