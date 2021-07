Western Digital My Book Live: Datenrettungs- und Eintauschprogramme gestartet

Western Digital hat zwei Hilfsprogramme aufgelegt, die Netzwerkfestplatten der Baureihe My Book Live beziehungsweise My Book Live Duo betreffen. Wer eine solche HDD besitzt, kann sie einschicken und bekommt im Gegenzug einen 40-prozentigen Rabatt auf ein neues und vor allem sichereres Modell der Serien My Cloud Home oder My Cloud EX2 Ultra.

Aufgrund von Sicherheitslücken in der Firmware waren die My-Book-Live-Festplatten jahrelang angreifbar. Seit Juni 2021 wurden diese Sicherheitslücken genutzt, um Werkrücksetzungen auszulösen und so alle gespeicherten Daten zu löschen. Western Digital hat die betroffenen Baureihen auslaufen lassen und entwickelt keine Updates mehr, bietet nun aber bis zum 30. September 2021 das Trade-In-Programm an.

Wer von einer solchen Werkrücksetzung betroffen ist, kann die Festplatte zudem auf Wunsch auf Herstellerkosten an einen WD-Partner zur Datenrettung schicken. Eine Erfolgsgarantie gibt es prinzipbedingt aber nicht. Gerettete Daten schickt der Service verschlüsselt auf einem oder mehreren My-Passport-Datenträgern zurück – die My-Book-Live-HDD erhält man nicht wieder.

In einem solchen Fall muss man die Festplatte für das Trade-In-Programm nicht zu Western Digital selbst schicken. Betroffene haben nur noch bis zum 31. Juli 2021 Zeit, das Angebot zu nutzen.

Kontaktformular

Für beide Vorgehensweisen muss man sich per Kontaktformular mit den Seriennummern von bis zu zwei My-Book-Live-Festplatten an den Support wenden. Die Anleitungen zu den Datenrettungs- und Trade-In-Programmen sind auf Englisch verfasst. Das Kontaktformular zum deutschen Support finden Sie hier.

Der Rabattcode für Modelle der Serien My Cloud Home (2, 4 oder 6 TByte) oder My Cloud EX2 Ultra (4 oder 8 TByte) gelten für Western Digitals Online-Shop. Die Standardpreise sind dort etwas höher als bei anderen Händlern, mit dem Rabatt liegen sie allerdings deutlich darunter.

Wer keine neue Netzwerk-HDD kaufen möchte, sollte My-Book-Live-Datenträger nur noch offline als normale Festplatte oder ausschließlich innerhalb eines Heimnetzes betreiben. Über das Internet lassen sich stets die Sicherheitslücken ausnutzen.

(mma)